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По телефону просила о помощи, но скорая приехала только через три часа: молодая мама впала в кому и скончалась

Трагическая гибель Людмилы из Брянска: халатнос...

nn.mk.ru

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Трагическая гибель Людмилы из Брянска: халатность и бездействие медиков

1 мая 2025 года в Брянске произошла трагедия, которая потрясла семью Людмилы. Вечером, около 19:00, 31-летняя женщина почувствовала резкую боль в области живота. Она попыталась вызвать скорую помощь, но вместо того, чтобы получить необходимую помощь, столкнулась с безразличием диспетчеров.

Хронология событий:

Людмила сразу же попыталась позвонить в скорую помощь, но не получив должной реакции, начала звонить своим близким. Ее дочь стала свидетелем того, как лицо матери синеет, а состояние ухудшается. Несмотря на это, диспетчеры не проявили должного внимания и игнорировали тревожные симптомы, такие как синеющее лицо и отёк. Время шло, но помощь не поступала.

Родственники Людмилы пытались дозвониться в скорую помощь в течение нескольких часов, но их просьбы оставались без ответа. Первая попытка вызвать помощь была сделана в 18:59, а скорая помощь приехала лишь в 22:00 — спустя три часа, когда ситуация уже стала критической. Людмила успела поговорить с подругой по видеосвязи, когда её лицо уже было синеватым, и её состояние сильно ухудшилось.

Смерть от бездействия

Людмила была госпитализирована, где её немедленно поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Но несмотря на усилия врачей, её состояние ухудшалось. 2 мая Людмила скончалась, не пережив критической задержки с медицинской помощью. Семья считает, что причиной смерти стало не само заболевание, а халатность и бездействие медиков.

Реакция семьи и обращение в правоохранительные органы

После трагедии семья Людмилы обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку произошедшего. Родные погибшей уверены, что смерть была следствием халатности и несвоевременной помощи. Они требуют расследования инцидента и привлечение виновных к ответственности.

Общественная реакция

Семья и близкие Людмилы не могут смириться с тем, что её жизнь могла быть спасена, если бы не халатность и равнодушие медиков. Сестра Людмилы, Ирина, активно делится своими переживаниями в социальных сетях, выражая боль и гнев по поводу бездействия тех, кто был обязан прийти на помощь.

Эта трагедия стала не только личной утратой для семьи, но и общественным сигналом о необходимости пересмотра работы экстренных служб и повышения ответственности медиков за свою работу.

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