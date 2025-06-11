По телефону просила о помощи, но скорая помощь приехала только через три часа: молодая мама впала в кому и скончалась

Трагическая смерть Людмилы из Брянска: халатность и бездействие медиков

1 мая 2025 года в Брянске произошла трагедия, потрясшая семью Людмилы. Вечером, около 19:00, 31-летняя женщина почувствовала резкую боль в области живота. Попытавшись вызвать скорую помощь, она столкнулась с равнодушием диспетчеров, что привело к трагическим последствиям.

Хронология событий

Людмила сразу же позвонила в скорую помощь, но не получив должного отклика, начала звонить своим близким. Ее дочь стала свидетелем того, как лицо матери синеет, а её состояние резко ухудшается. Однако диспетчеры не отреагировали на тревожные симптомы, такие как синеватое лицо и отек. Родственники пытались дозвониться в скорую помощь на протяжении нескольких часов, но их просьбы оставались без внимания. Первая попытка вызвать помощь была сделана в 18:59, но скорая помощь приехала только в 22:00 — спустя три часа, когда состояние Людмилы уже стало критическим.

Смерть от бездействия

Людмила была госпитализирована и немедленно помещена в реанимацию, подключена к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, её состояние продолжало ухудшаться. 2 мая Людмила скончалась, и семья уверена, что причиной её смерти стало не заболевание, а халатность и задержка в медицинской помощи.

Обращение в правоохранительные органы

После трагедии семья Людмилы обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку случившегося. Родные погибшей считают, что смерть стала следствием бездействия и несвоевременной помощи со стороны медиков и требуют привлечения виновных к ответственности.

Общественная реакция

Семья и близкие Людмилы не могут смириться с тем, что её жизнь могла быть спасена, если бы не халатность и равнодушие медиков. Сестра Людмилы, Ирина, активно делится переживаниями в социальных сетях, выражая боль и гнев по поводу бездействия тех, кто обязан был прийти на помощь.

Эта трагедия стала не только личной утратой для семьи, но и общественным сигналом о необходимости пересмотра работы экстренных служб, а также повышения ответственности медиков за свою деятельность.