Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

По телефону просила о помощи, но скорая помощь приехала только через три часа: молодая мама впала в кому и скончалась

В Брянске произошла трагедия, которая потрясла ...

тверскаяобласть.рф

Подписаться на Дзен.канал

Трагическая смерть Людмилы из Брянска: халатность и бездействие медиков

1 мая 2025 года в Брянске произошла трагедия, потрясшая семью Людмилы. Вечером, около 19:00, 31-летняя женщина почувствовала резкую боль в области живота. Попытавшись вызвать скорую помощь, она столкнулась с равнодушием диспетчеров, что привело к трагическим последствиям.

Хронология событий

Людмила сразу же позвонила в скорую помощь, но не получив должного отклика, начала звонить своим близким. Ее дочь стала свидетелем того, как лицо матери синеет, а её состояние резко ухудшается. Однако диспетчеры не отреагировали на тревожные симптомы, такие как синеватое лицо и отек. Родственники пытались дозвониться в скорую помощь на протяжении нескольких часов, но их просьбы оставались без внимания. Первая попытка вызвать помощь была сделана в 18:59, но скорая помощь приехала только в 22:00 — спустя три часа, когда состояние Людмилы уже стало критическим.

Смерть от бездействия

Людмила была госпитализирована и немедленно помещена в реанимацию, подключена к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, её состояние продолжало ухудшаться. 2 мая Людмила скончалась, и семья уверена, что причиной её смерти стало не заболевание, а халатность и задержка в медицинской помощи.

Обращение в правоохранительные органы

После трагедии семья Людмилы обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку случившегося. Родные погибшей считают, что смерть стала следствием бездействия и несвоевременной помощи со стороны медиков и требуют привлечения виновных к ответственности.

Общественная реакция

Семья и близкие Людмилы не могут смириться с тем, что её жизнь могла быть спасена, если бы не халатность и равнодушие медиков. Сестра Людмилы, Ирина, активно делится переживаниями в социальных сетях, выражая боль и гнев по поводу бездействия тех, кто обязан был прийти на помощь.

Эта трагедия стала не только личной утратой для семьи, но и общественным сигналом о необходимости пересмотра работы экстренных служб, а также повышения ответственности медиков за свою деятельность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Второй брак» без фальши: как Раиля Каримова снимает комедию, в которой узнаёшь себя

Интересное в Казани

день назад

Фестиваль вместо экзамена: рассказываем, как автошкола собирает под мостом музыку, свет и целую страну

ощущение как будто кто то кусает по всему телу

Не у нас

день назад

Священник из Сергиева Посада назвал 3 знамения: Конец света идет по Писанию

Новости Казани

день назад

В МЧС раскрыли подробности гибели мальчика на озере Большое Лебяжье в Казани

японская завивка волос отзывы в Москве

Новости Татарстана

12 часов назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане

Новости Казани

день назад

В озере Казани утонул ребенок

Новости Казани

10 часов назад

Стали известны подробности гибели женщины, найденной в озере под Казанью

Новости Казани

день назад

Срок получила хозяйка коттеджа, в бассейне которого от удара током умер мужчина
Новости Татарстана
5 часов назад

На VK Fest выступят татарские артисты

Мероприятие пройдет 29 июня

Новости Казани

6 часов назад

В казанской квартире матери экс-мэра Бугульмы прошел обыск

Интересное в Казани

день назад

Фестиваль вместо экзамена: рассказываем, как автошкола собирает под мостом музыку, свет и целую страну

Новости Казани

7 часов назад

В 92 автобусе в Казани завязалась драка между пассажирами

Новости Татарстана

7 часов назад

В РТ жена участника СВО обратилась в прокуратуру после хищения 606 тысяч рублей
Погиб второй юный пассажир легковушки, пострада...
Новости Татарстана
12 часов назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане экс-сотрудник исполкома района признан виновным в мошенничестве

Новости Казани

10 часов назад

В Казани отец силой забрал у врачей свою 4-летнюю дочь с травмой

Фестиваль «Нур»

10 часов назад

Пользователи Яндекс Go будут находить такси в аэропорту быстрее
Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan...
Интересное в Казани
6 дней назад

Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan разоблачает «здоровую» еду