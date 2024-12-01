По-настоящему хрустящая капуста: рецепт передавался по наследству от бабушки
ecookie.ru
Каждая семья хранит свои кулинарные секреты, передаваемые из поколения в поколение, и одним из таких рецептов является приготовление хрустящей капусты. Рецепт, который вы узнаете сегодня, перешел ко мне от моей бабушки и испытан десятилетиями семейных обедов и праздников.
Ингредиенты:
- Белокочанная капуста – 1 кг
- Морковь – 2-3 штуки среднего размера
- Соль – 1 столовая ложка
- Сахар – 2 столовые ложки
- Уксус 9% – 100 мл
- Вода – 500 мл
- Лавровый лист – 3-4 штуки
- Черный перец горошком – 5-7 штук
- Растительное масло – 100 мл
Пошаговый процесс приготовления:
Подготовка капусты: Начните с тщательного нашинковывания капусты тонкой соломкой. Помните, что тонкость нарезки играет ключевую роль в конечной хрусткости.
Подготовка маринада: В кастрюлю влейте воду, добавьте соль, сахар, уксус, лавровый лист и перец горошком. Доведите смесь до кипения и варите на медленном огне около 5 минут. После чего влейте растительное масло и дайте маринаду остыть до комнатной температуры.
Маринование: Смешайте капусту с тертой морковью в большой миске, затем залейте остывшим маринадом. Тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл овощи.
Заключительный этап: Переложите капусту в стерилизованные банки, плотно утрамбуйте и закройте крышками. Оставьте в прохладном месте на 24 часа для завершения процесса маринования.
Этот рецепт не только сохранит капусту хрустящей, но и придаст ей насыщенный вкус благодаря сочетанию уксуса, специй и сладости моркови. Хрустящая капуста отлично подойдет как гарнир к мясным блюдам или просто как зимний салат.
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