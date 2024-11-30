По-настоящему хрустящая капуста: рецепт был унаследован от бабушки
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В мире кулинарии есть рецепты, которые переходят из поколения в поколение, сохраняя историю и традиции семьи. Один из таких рецептов — это хрустящая капуста по-бабушкиному, которая остается любимым дополнением к столу во многих семьях.
Происхождение рецепта
Этот рецепт хрустящей капусты, который передается в семье из поколения в поколение, начинается с простых, но качественных ингредиентов и классических методов приготовления. Бабушкин способ делает капусту не только вкусной, но и идеально хрустящей, что делает ее отличным гарниром или закуской.
Ингредиенты
- Свежая белокочанная капуста — 1 кг
- Морковь — 2 средних штуки
- Соль — 2 столовые ложки
- Сахар — 1 столовая ложка
- Уксус 9% — 50 мл
- Подсолнечное масло — 100 мл
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Черный перец горошком — 5-6 штук
- Лавровый лист — 2-3 штуки
Приготовление
- Капусту нашинковать тонкой соломкой, морковь натереть на крупной терке.
- В большой миске смешать капусту и морковь, добавить соль и сахар, хорошо перемешать и слегка помять руками, чтобы капуста пустила сок.
- Добавить измельченный чеснок, перец горошком и лавровые листы.
- В сковороде разогреть подсолнечное масло и залить им овощи. Затем влить уксус.
- Тщательно перемешать все ингредиенты. Переложить полученную смесь в стерилизованные банки и плотно закрыть крышками.
- Дать капусте настояться при комнатной температуре в течение одного дня, после чего можно убрать для хранения в холодильник.
Заключение
Этот рецепт хрустящей капусты от бабушки — не просто способ приготовления овощей, это наследие, которое подчеркивает важность семейных традиций и домашнего уюта. Подавайте эту капусту как добавку к основным блюдам или используйте как часть зимнего меню для добавления витаминов и радости на ваш стол.
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