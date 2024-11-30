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По-настоящему хрустящая капуста: рецепт был унаследован от бабушки

В мире кулинарии есть рецепты, которые переходя...

ecookie.ru

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В мире кулинарии есть рецепты, которые переходят из поколения в поколение, сохраняя историю и традиции семьи. Один из таких рецептов — это хрустящая капуста по-бабушкиному, которая остается любимым дополнением к столу во многих семьях.

Происхождение рецепта

Этот рецепт хрустящей капусты, который передается в семье из поколения в поколение, начинается с простых, но качественных ингредиентов и классических методов приготовления. Бабушкин способ делает капусту не только вкусной, но и идеально хрустящей, что делает ее отличным гарниром или закуской.

Ингредиенты

  • Свежая белокочанная капуста — 1 кг
  • Морковь — 2 средних штуки
  • Соль — 2 столовые ложки
  • Сахар — 1 столовая ложка
  • Уксус 9% — 50 мл
  • Подсолнечное масло — 100 мл
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Черный перец горошком — 5-6 штук
  • Лавровый лист — 2-3 штуки

Приготовление

  1. Капусту нашинковать тонкой соломкой, морковь натереть на крупной терке.
  2. В большой миске смешать капусту и морковь, добавить соль и сахар, хорошо перемешать и слегка помять руками, чтобы капуста пустила сок.
  3. Добавить измельченный чеснок, перец горошком и лавровые листы.
  4. В сковороде разогреть подсолнечное масло и залить им овощи. Затем влить уксус.
  5. Тщательно перемешать все ингредиенты. Переложить полученную смесь в стерилизованные банки и плотно закрыть крышками.
  6. Дать капусте настояться при комнатной температуре в течение одного дня, после чего можно убрать для хранения в холодильник.

Заключение

Этот рецепт хрустящей капусты от бабушки — не просто способ приготовления овощей, это наследие, которое подчеркивает важность семейных традиций и домашнего уюта. Подавайте эту капусту как добавку к основным блюдам или используйте как часть зимнего меню для добавления витаминов и радости на ваш стол.

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