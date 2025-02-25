По-настоящему хрустящая и вкуснейшая капуста: рецепт достался по наследству от бабушки

Забытые временем, но не потерянные вкусы детства часто возвращают нас к бабушкиной кухне, где каждое блюдо навевает ностальгию.

Один из таких рецептов — это капуста по-бабушкински, крайне хрустящая и ароматная, которая станет жемчужиной любого стола.

Необходимые ингредиенты:

Белокочанная капуста – 1 кг

Морковь – 2 средних штуки

Чеснок – 5 зубчиков

Крупная соль – 30 г

Сахарный песок – 20 г

Столовый уксус (9%) – 60 мл

Очищенная вода – 600 мл

Лавровые листья – 3 штуки

Целые горошины черного перца – 10 штук

Растительное масло – 50 мл

Пошаговый процесс приготовления:

Тонко нашинкуйте капусту, морковь натрите на крупной терке, чеснок измельчите.

В глубокой миске смешайте капусту, морковь и чеснок. Добавьте соль и сахар, тщательно перемешайте, слегка утрамбовывая, чтобы капуста начала выделять сок.

Переложите овощную смесь в подходящую емкость, уложите между слоями лавровый лист и горошины перца.

Смешайте воду с уксусом и маслом, доведите до кипения, после чего остудите до комнатной температуры и залейте овощи полученным рассолом.

Плотно закройте емкость крышкой и оставьте в прохладном месте на три дня для начала ферментации.

После ферментации перенесите капусту в холодильник для хранения.

Это блюдо не только восхитительно вкусное, но и очень полезное, так как сохраняет все питательные вещества капусты, делая ее идеальной для укрепления иммунитета в холодное время года.