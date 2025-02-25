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По-настоящему хрустящая и вкуснейшая капуста: рецепт достался по наследству от бабушки

Откройте для себя проверенный временем рецепт х...

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Забытые временем, но не потерянные вкусы детства часто возвращают нас к бабушкиной кухне, где каждое блюдо навевает ностальгию.

Один из таких рецептов — это капуста по-бабушкински, крайне хрустящая и ароматная, которая станет жемчужиной любого стола.

Необходимые ингредиенты:

  • Белокочанная капуста – 1 кг
  • Морковь – 2 средних штуки
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Крупная соль – 30 г
  • Сахарный песок – 20 г
  • Столовый уксус (9%) – 60 мл
  • Очищенная вода – 600 мл
  • Лавровые листья – 3 штуки
  • Целые горошины черного перца – 10 штук
  • Растительное масло – 50 мл

Пошаговый процесс приготовления:

  • Тонко нашинкуйте капусту, морковь натрите на крупной терке, чеснок измельчите.
  • В глубокой миске смешайте капусту, морковь и чеснок. Добавьте соль и сахар, тщательно перемешайте, слегка утрамбовывая, чтобы капуста начала выделять сок.
  • Переложите овощную смесь в подходящую емкость, уложите между слоями лавровый лист и горошины перца.
  • Смешайте воду с уксусом и маслом, доведите до кипения, после чего остудите до комнатной температуры и залейте овощи полученным рассолом.
  • Плотно закройте емкость крышкой и оставьте в прохладном месте на три дня для начала ферментации.
  • После ферментации перенесите капусту в холодильник для хранения.

Это блюдо не только восхитительно вкусное, но и очень полезное, так как сохраняет все питательные вещества капусты, делая ее идеальной для укрепления иммунитета в холодное время года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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