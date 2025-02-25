По-настоящему хрустящая и вкуснейшая капуста: рецепт достался по наследству от бабушки
ео recepty.7dach.ru
Забытые временем, но не потерянные вкусы детства часто возвращают нас к бабушкиной кухне, где каждое блюдо навевает ностальгию.
Один из таких рецептов — это капуста по-бабушкински, крайне хрустящая и ароматная, которая станет жемчужиной любого стола.
Необходимые ингредиенты:
- Белокочанная капуста – 1 кг
- Морковь – 2 средних штуки
- Чеснок – 5 зубчиков
- Крупная соль – 30 г
- Сахарный песок – 20 г
- Столовый уксус (9%) – 60 мл
- Очищенная вода – 600 мл
- Лавровые листья – 3 штуки
- Целые горошины черного перца – 10 штук
- Растительное масло – 50 мл
Пошаговый процесс приготовления:
- Тонко нашинкуйте капусту, морковь натрите на крупной терке, чеснок измельчите.
- В глубокой миске смешайте капусту, морковь и чеснок. Добавьте соль и сахар, тщательно перемешайте, слегка утрамбовывая, чтобы капуста начала выделять сок.
- Переложите овощную смесь в подходящую емкость, уложите между слоями лавровый лист и горошины перца.
- Смешайте воду с уксусом и маслом, доведите до кипения, после чего остудите до комнатной температуры и залейте овощи полученным рассолом.
- Плотно закройте емкость крышкой и оставьте в прохладном месте на три дня для начала ферментации.
- После ферментации перенесите капусту в холодильник для хранения.
Это блюдо не только восхитительно вкусное, но и очень полезное, так как сохраняет все питательные вещества капусты, делая ее идеальной для укрепления иммунитета в холодное время года.
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