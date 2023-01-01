Гражданам, у которых в квартире установлены бытовые приборы учета, сообщили о новых условиях, которые заработают уже с 3 января. Многим владельцам жилья придется произвести замену своих счетчиков, но делать это будут уже не только по новым правилам, но и по новой стоимости, передает PRIMPRESS.

Процедура поверки теперь будет проводиться гораздо быстрее, чем раньше. А результаты такой манипуляции будут записаны в единую базу, так что получать бумажное подтверждение поверки отныне вовсе необязательно, ведь вся информация будет располагаться в общем реестре, куда будет доступ у специалистов.

Вместе с тем уже в январе многие владельцы жилья могут столкнуться с ситуацией, когда им придется не просто провести поверку счетчиков, но и полностью их заменить. Например, это понадобится сделать, если прибор сломался или вышел из строя. А установка новых счетчиков с января наступившего 2023 года будет проводиться уже по другим ценам.

Так, в Московской области и Зеленограде стоимость установки нового счетчика для расхода воды составит 2900 рублей, а если в квартире придется поменять сразу оба счетчика, на холодную и горячую воду, сумма вырастет уже до 5800 рублей. Еще 2500 рублей понадобится отдать за составление акта описи и проверку монтажа счетчика для его ввода в эксплуатацию. Таким образом, за один раз придется заплатить уже 8300 рублей с одной квартиры.