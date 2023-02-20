Для всех, у кого счетчики: суд принял решение о вопросе перерасчета и начисления дополнительных сумм для собственников жилья

Гражданам, у которых в квартире установлены счетчики коммунальных услуг, рассказали о новом правиле, которое начнет действовать уже в ближайшее время. Новое решение на этот счет принял суд, который рассмотрел вопрос перерасчета и начисления дополнительных сумм для собственников жилья, передаёт PRIMPRESS.

Ситуация касается начисления платы за содержание общедомового имущества. Такая строка есть во всех квитанциях на оплату услуг ЖКХ. А в ближайшее время жителей многих домов ждет изменение платы, ведь управляющие компании в течение первого квартала этого года будут делать перерасчет за прошлый год, если в доме установлены приборы учета.

При этом практика показывает, что начисление дополнительной платы для собственников не всегда законно и может быть оспорено. Так случилось с одной из владелиц квартир, которой коммунальщики начислили дополнительно 7500 рублей. Такую переплату объяснили новыми показаниями общедомового счетчика, который контролирует потребление тепловой энергии. Проще говоря, перерасчет сделали за отопление за весь год.

Однако жильцы дома не согласились с таким положением дел и выяснили, что в течение года у теплового счетчика выходил срок поверки, а провести такую процедуру смогли лишь через несколько месяцев от положенного срока. В итоге плату начисляли сначала по средним показателям, а потом по нормативам, поэтому возникла переплата.

Управляющая компания отказалась делать перерасчет для жильцов, но суд встал на сторону потребителей. Представители Фемиды заявили, что счетчики, которые установлены в доме, являются собственностью поставщиков коммунальных услуг. А это значит, что они должны следить за тем, чтобы счетчики проходили проверку своевременно. А если этого не происходит, именно коммунальщики должны возмещать финансовые издержки, не перекладывая ответственность на собственников жилья.

Поэтому уже с понедельника, 20 февраля, владельцы квартир могут требовать от ресурсных организаций перерасчет, если им пришли такие дополнительные суммы.