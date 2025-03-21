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По 60 000 рублей зачислят на карту всем: Сбербанк обрадовал россиян

Сбербанк анонсировал запуск программы долгосроч...

gosuslugi.ru

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Сбербанк представил новую инициативу, которая обещает изменить представление о сбережениях в России.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) нацелена на поддержку финансового благосостояния всех категорий граждан, предлагая значительные государственные выплаты и налоговые вычеты за регулярные взносы.

Что предлагает программа

Участники ПДС смогут ежегодно получать до 60 тысяч рублей от государства в первые годы, а с 2025 года — до 88 тысяч рублей. Это станет возможным благодаря софинансированию со стороны государства, которое будет начислять проценты на специальные счета в Сбербанке, созданные специально для этой программы.

Партнерство с инвестиционными фондами

Программа реализуется при поддержке крупнейших инвестиционных фондов, включая сам Сбербанк, что гарантирует надежность и стабильность вложений.

Преимущества для различных возрастных категорий

Для молодежи ПДС представляет собой отличный способ накопления на будущее, будь то пенсия или крупные жизненные покупки, такие как жилье. Для старших возрастных групп программа может помочь обеспечить финансовую поддержку на случай неотложных нужд, например, на лечение или приобретение недвижимости.

Взаимодействие с налоговой системой

Программа также предоставляет возможность получения налоговых вычетов за взносы, делая участие в ПДС еще более привлекательным с финансовой точки зрения.

Призыв к участию

Сбербанк активно приглашает граждан присоединиться к программе долгосрочных сбережений, чтобы воспользоваться всеми предоставляемыми преимуществами и обеспечить свое финансовое будущее.

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