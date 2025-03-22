По 60 000 рублей появится на карте каждого: Сбербанк обрадовал всех россиян

Сбербанк представил новую государственную программу, которая поможет россиянам накопить деньги и получать дополнительные выплаты. Речь идёт о программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Как всё устроено

Каждый участник открывает специальный накопительный счёт и регулярно его пополняет. Государство добавляет проценты к внесённым суммам и фактически становится софинансистом. Кроме того, участникам положены налоговые вычеты и бонусы от накоплений.

Сколько можно получить

– До 36 000 рублей в год — на протяжении 10 лет.

– Налоговый вычет за 2024 год — до 60 000 рублей.

– С 2025 года — уже до 88 000 рублей в год.

Все выплаты поступают на банковскую карту и считаются отдельным доходом.

Кому подойдёт

Программа рассчитана на широкий круг граждан. Молодым — как способ накопить на будущее или крупную покупку, пожилым — для покрытия медицинских или других расходов. Возрастных ограничений нет.

Участие в программе позволяет не только сохранить, но и увеличить свои накопления, сообщает primpress.ru.