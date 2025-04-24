По 500 рублей будут «стричь» с каждого: в мае ГАИ будет штрафовать всех автовладельцев - проверят лишь одну «деталь»

В последние годы на российских дорогах всё реже встречаются автомобили с сильно затемнёнными стёклами.

Причины этого явления разнообразны, и одна из главных — изменение отношения водителей к штрафам и возможным правовым последствиям.

Ранее тонировка была не только способом выделиться на фоне других машин, но и знаком определённого стиля. Однако с введением строгих правил и контроля за светопропусканием стёкол, всё больше водителей решают отказаться от чрезмерного затемнения. Проблема заключается не только в моде, но и в страхе перед штрафами, проверками, а также риском провести ночь в спецприёмнике.

Какой штраф за тонировку?

В России действует статья 12.5 ч.3.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая регулирует нарушение правил тонировки. В случае превышения норм светопропускания, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Однако есть возможность уменьшить сумму штрафа до 375 рублей, если заплатить в течение 20 дней.

В некоторых случаях, если водитель удалит плёнку прямо на месте, инспектор может ограничиться устным предупреждением. Это право закреплено в законодательстве, но решение всегда остаётся за сотрудником ГИБДД.

Какие требования к тонировке стёкол?

На лобовом и передних боковых стёклах автомобиля светопропускание должно составлять не менее 70%. Это означает, что такие стёкла должны быть практически прозрачными. Нарушение этого правила может привести к штрафу. Также запрещено использование съёмных плёнок, силиконовых накладок или шторок, независимо от того, как долго они будут находиться на стёклах.

Как проходят проверки?

Для проверки уровня светопропускания стёкол сотрудники ГИБДД используют прибор под названием тауметр. Этот инструмент позволяет точно измерить пропускную способность стекла. Протокол с результатами проверки будет оформлен в случае нарушения.

Важно отметить, что ранее существовали ограничения по температуре воздуха для проведения проверки, однако с 2024 года они были отменены. Это означает, что аргументы о погодных условиях не принимаются судами, и проверки проводятся вне зависимости от внешних факторов.

Что может грозить за отказ от удаления плёнки?

На сегодняшний день снятие номеров за тонировку больше не предусмотрено, так как эта мера была отменена в 2014 году. Однако если водитель отказывается удалить плёнку, его могут оштрафовать повторно, а также привлечь к ответственности по статье 19.3 КоАП за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

В этом случае штраф может составить до 1000 рублей, а в некоторых случаях возможен административный арест до 15 суток.

Как избежать проблем?

Чтобы избежать неприятных ситуаций с ГИБДД, рекомендуется:

Проверить светопропускание стёкол заранее.

Отказаться от использования съёмных затемняющих устройств.

В случае остановки, немедленно удалить плёнку, если это требует инспектор.

Помните, что повторные нарушения могут привести к более серьёзным последствиям.

Не забывайте, что проще и дешевле удалить плёнку самостоятельно, чем потом разбираться с последствиями в суде или оказаться в спецприёмнике, сообщает usolie.