По 36 000 рублей зачислят на карту каждому: Сбербанк обрадовал всех россиян

Участники Программы долгосрочных сбережений (ПДС) смогут получить государственное софинансирование – до 36 000 рублей в 2025 году. Выплаты полагаются тем, кто в 2024 году делал личные взносы на свой ПДС-счет.

Как рассчитываются доплаты?

Размер государственной поддержки зависит от официального среднемесячного дохода участника:

До 80 000 рублей – для получения 36 000 рублей в 2025 году нужно внести 36 000 рублей до 31 декабря 2024 года.

– для получения 36 000 рублей в 2025 году нужно внести до 31 декабря 2024 года. От 80 000 до 150 000 рублей – необходимо пополнить счет на 72 000 рублей .

– необходимо пополнить счет . Свыше 150 000 рублей – потребуется вклад 144 000 рублей.

Государственное софинансирование начислят до 1 августа 2025 года.

Дополнительные преимущества ПДС

Налоговый вычет

Участники программы могут вернуть часть внесенных средств за счет налогового вычета. В 2024 году лимит вычета – 60 000 рублей, а с 2025 года он вырастет до 88 000 рублей благодаря изменению шкалы НДФЛ.

Страхование вкладов

Все накопления застрахованы Агентством по страхованию вкладов. В случае банкротства фонда личные взносы и инвестиционный доход компенсируются в пределах 2,8 млн рублей.

Как стать участником программы?

Присоединиться к программе можно:

через сайт СберНПФ или СберБанк Онлайн ,

или , в отделениях Сбера.

Программа рассчитана на 10 лет, и в течение этого времени можно ежегодно получать доплаты от государства. Это один из способов создать дополнительную финансовую подушку на будущее с поддержкой государства, пишет РИА.