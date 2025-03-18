По 36 000 рублей зачислят на карту каждому: Сбербанк обрадовал всех россиян
Участники Программы долгосрочных сбережений (ПДС) смогут получить государственное софинансирование – до 36 000 рублей в 2025 году. Выплаты полагаются тем, кто в 2024 году делал личные взносы на свой ПДС-счет.
Как рассчитываются доплаты?
Размер государственной поддержки зависит от официального среднемесячного дохода участника:
- До 80 000 рублей – для получения 36 000 рублей в 2025 году нужно внести 36 000 рублей до 31 декабря 2024 года.
- От 80 000 до 150 000 рублей – необходимо пополнить счет на 72 000 рублей.
- Свыше 150 000 рублей – потребуется вклад 144 000 рублей.
Государственное софинансирование начислят до 1 августа 2025 года.
Дополнительные преимущества ПДС
- Налоговый вычет
Участники программы могут вернуть часть внесенных средств за счет налогового вычета. В 2024 году лимит вычета – 60 000 рублей, а с 2025 года он вырастет до 88 000 рублей благодаря изменению шкалы НДФЛ.
- Страхование вкладов
Все накопления застрахованы Агентством по страхованию вкладов. В случае банкротства фонда личные взносы и инвестиционный доход компенсируются в пределах 2,8 млн рублей.
Как стать участником программы?
Присоединиться к программе можно:
- через сайт СберНПФ или СберБанк Онлайн,
- в отделениях Сбера.
Программа рассчитана на 10 лет, и в течение этого времени можно ежегодно получать доплаты от государства. Это один из способов создать дополнительную финансовую подушку на будущее с поддержкой государства, пишет РИА.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец