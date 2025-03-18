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По 36 000 рублей зачислят на карту каждому: Сбербанк обрадовал всех россиян

Участники Программы долгосрочных сбережений (ПД...

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Участники Программы долгосрочных сбережений (ПДС) смогут получить государственное софинансирование – до 36 000 рублей в 2025 году. Выплаты полагаются тем, кто в 2024 году делал личные взносы на свой ПДС-счет.

Как рассчитываются доплаты?

Размер государственной поддержки зависит от официального среднемесячного дохода участника:

  • До 80 000 рублей – для получения 36 000 рублей в 2025 году нужно внести 36 000 рублей до 31 декабря 2024 года.
  • От 80 000 до 150 000 рублей – необходимо пополнить счет на 72 000 рублей.
  • Свыше 150 000 рублей – потребуется вклад 144 000 рублей.

Государственное софинансирование начислят до 1 августа 2025 года.

Дополнительные преимущества ПДС

  • Налоговый вычет

Участники программы могут вернуть часть внесенных средств за счет налогового вычета. В 2024 году лимит вычета – 60 000 рублей, а с 2025 года он вырастет до 88 000 рублей благодаря изменению шкалы НДФЛ.

  • Страхование вкладов

Все накопления застрахованы Агентством по страхованию вкладов. В случае банкротства фонда личные взносы и инвестиционный доход компенсируются в пределах 2,8 млн рублей.

Как стать участником программы?

Присоединиться к программе можно:

  • через сайт СберНПФ или СберБанк Онлайн,
  • в отделениях Сбера.

Программа рассчитана на 10 лет, и в течение этого времени можно ежегодно получать доплаты от государства. Это один из способов создать дополнительную финансовую подушку на будущее с поддержкой государства, пишет РИА.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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