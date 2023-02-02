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По 10 трупов в каждой: Киев скрывает истинные потери на фронтах, просто устраивая братские могилы в глубоких воронках от снарядов

По 10 трупов в каждой: Киев скрывает истинные потери на фронтах, просто устраивая братские могилы в глубоких воронках от снарядов

Фото: meme-arsenal.com

ВСУ по приказу из Киева используют глубокие воронки от артиллерийских снарядов в качестве братских могил для своих павших воинов на севере ЛНР, чтобы скрыть реальные потери, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, только на одном Купянском направлении обнаружено пять таких захоронений. В каждой воронке от крупнокалиберной артиллерии находятся примерно по десять тел.

При этом, по словам Марочко, ВСУ имеют возможность для эвакуации тел погибших, но намеренно ею не пользуются.

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