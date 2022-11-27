Гражданам России, у которых есть банковская карта «Мир», рассказали о приятном денежном сюрпризе, который будет доступен каждому владельцу такого пластика. Многих обрадуют переводом денег на счет уже с 28 ноября. А максимальный размер зачислений составит 10 тысяч рублей, передаёт PRIMPRESS.

По словам специалистов, рассчитывать на получение нового денежного бонуса сможет каждый обладатель банковской карты «Мир», вне зависимости от того, каким именно банком была выпущена такая карта. Важно только, чтобы пластик был зарегистрирован в программе лояльности национальной платежной системы, а сделать это можно на сайте «Привет, мир».

Всем, кто зарегистрирует карту в системе, платежная система совместно с одной из крупных страховых компаний приготовили возможность получить деньги себе на счет. Речь идет о кешбэке при покупке страхового полиса на сайте организации.

Организаторы акции пообещали возврат денег в размере десяти процентов от покупки полиса компании ВСК, за исключением ОСАГО и специальной программы Toyota/Lexus. Средства поступят на счет каждому человеку, который оплатит полис картой «Мир», а максимальная сумма кешбэка составит 10 тысяч рублей.

Как отмечают специалисты, такая сумма будет начислена каждому владельцу нового полиса через несколько дней после покупки. В среднем кешбэк будет приходить в течение пяти-семи рабочих дней после оплаты. То есть всем, кто приобрел документ неделю назад, деньги начнут переводить уже с 28 ноября. А сама акция завершится 30 ноября, так что тем, кто не принял в ней участие, но хочет это сделать, стоит поторопиться.