Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал историю с обезглавленными солдатами ВСУ

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин высказался о нашумевшем шокирующем видео, на котором режут головы живым украинским националистам. Показать ролик мы не можем по этическим соображениям, но кратко опишем, что люди в военной форме казнят украинских бойцов, обезглавливая их.

По словам Пригожина, подобные действия неприемлемы ни в рядах ВС РФ, ни среди его "оркестрантов". Пригожин заверил, что бойцы его ЧВК в подобных зверствах не участвовали и участвовать не собираются.

"Я посмотрел это видео. Плохо, когда людям отрезают головы", — сообщил Пригожин.

Также, отметил он, нет доказательств, что все случилось под Артемовском, как пишут украинские телеграм-каналы. На видео нет локаций, нет ни одной подсказки о том, где именно это могло случиться.

В то же время Генпрокуратура начала проверку по факту видео, а военные эксперты склонны считать, что это - прокация самих ВСУ. Видео снимали, головы резали украинцам другие украинцы, чтобы потом обвинить Россию в нарушении международных конвенций об обращении с военнопленными.