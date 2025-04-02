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Плесень, пестициды и даже кишечная палочка вместо бодрости: Роскачество раскрыло список опасных для жизни марок чая

Роскачество обнаружило плесень, пестициды и бак...

immunocap.ru

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Масштабная проверка черного чая, проведенная Роскачеством, выявила серьезные нарушения в продукции известных брендов.

Исследование охватило 48 образцов от 35 производителей из России, Шри-Ланки, Индии, ОАЭ и Польши. Чай тестировали по 178 показателям, включая наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсинов и бактерий.

Несмотря на то что большинство образцов прошли проверку, у ряда марок были зафиксированы грубые нарушения. В чае Globus плесени оказалось в два раза больше нормы, также превышения выявлены в продукции Basilur, Dilmah и «Краснодарский» от «Дагомысчай».

Кроме того, в чае Basilur зафиксировано высокое содержание пестицидов. А в пакетиках «Азерчай» и «Золотая чаша» специалисты обнаружили кишечную палочку — показатель крайне низкой гигиены при производстве, что может быть опасно для здоровья.

Эксперты отмечают, что проблема усугубляется отсутствием четких требований к содержанию бактерий в сухом чае в российском законодательстве. Причинами загрязнения называют и некачественное сырье, и нарушения условий хранения.

Роскачество призывает усилить контроль за качеством чая и рекомендует потребителям внимательно относиться к выбору — проверять упаковку, срок годности и условия хранения. Также организация настаивает на скорейших изменениях в законах о безопасности продуктов, чтобы повысить защиту потребителей, сообщает progorodnn.

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