Пленный укровоин признался в убийстве девяти мирных жителей: "Я с испуга выпустил по ним очередь"

Украинский пленный сознался в убийстве девяти мирных граждан в Волновахском районе ДНР в марте 2022 года. Об этом он рассказывает РИА Новости.

В селе Новопетряковка Волновахского района колонна украинских войск, в составе которой он находился, столкнулась с российскими военными. Солдаты ВСУ были разбиты и отступали.

"Пока мы убегали, выбежало двое гражданских на дорогу… я с испуга выпустил по ним очередь - два мужчины", - сказал пленный.

Он также отметил, что семь человек убил по приказу - выстрелив дважды по жилому дому из РПГ. Позже при осмотре обнаружили погибших - три женщины и четверо мужчин. Командование ВСУ, по словам пленного, никак не отреагировало на сообщение об этом военном преступлении.