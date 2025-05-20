«Пляжный сезон отменяется»: синоптики обновили прогноз погоды на лето — вот что накроет уже в июне
dzen.ru
Июнь: нестабильный старт лета
Первые недели июня в центральной части России будут теплее нормы на 3–4 градуса. Однако уже во второй половине месяца произойдёт резкое похолодание, сопровождаемое обильными осадками.
Особенно нестабильной погода будет в Санкт-Петербурге:
- температура в пределах +14…+24 °C,
- высокая влажность, частые и продолжительные дожди.
Открытие пляжного сезона может отложиться до июля.
Июль: жара, грозы и ураганы
Месяц начнётся с настоящей жары, особенно на юге страны. Но уже ближе к середине и концу июля ожидаются:
- грозы, шквалистый ветер, сильные ливни в европейской части России,
- аномальная жара до +45 °C в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях,
- контрасты на Урале и в Сибири — от дневных +30 до ночных +14 °C.
Это будет один из самых непредсказуемых месяцев лета.
Южные регионы: жара и засуха
На юге России всё лето пройдут под знаком засухи.
Возможны проблемы с урожаем и водоснабжением.
Садоводам и аграриям рекомендовано:
- использовать капельный полив,
- мульчировать почву для сохранения влаги,
- следить за мерами противопожарной безопасности.
Август: временное затишье
По сравнению с июнем и июлем, август будет более спокойным:
- тёплая, комфортная погода в первой половине месяца,
- первые осенние дожди и похолодание во второй половине.
Однако полной стабилизации ожидать не стоит — ливни и температурные скачки возможны вплоть до начала сентября.
Лето 2025 года в России станет испытанием для отдыхающих, аграриев и коммунальных служб. Чтобы не испортить отпуск и сохранить урожай, важно следить за оперативными прогнозами и готовиться к резким переменам погоды.
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