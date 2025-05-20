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«Пляжный сезон отменяется»: синоптики обновили прогноз погоды на лето — вот что накроет уже в июне

Лето 2025 года в России обещает резкие погодные...

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Июнь: нестабильный старт лета

Первые недели июня в центральной части России будут теплее нормы на 3–4 градуса. Однако уже во второй половине месяца произойдёт резкое похолодание, сопровождаемое обильными осадками.

Особенно нестабильной погода будет в Санкт-Петербурге:

  • температура в пределах +14…+24 °C,
  • высокая влажность, частые и продолжительные дожди.

Открытие пляжного сезона может отложиться до июля.

Июль: жара, грозы и ураганы

Месяц начнётся с настоящей жары, особенно на юге страны. Но уже ближе к середине и концу июля ожидаются:

  • грозы, шквалистый ветер, сильные ливни в европейской части России,
  • аномальная жара до +45 °C в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях,
  • контрасты на Урале и в Сибири — от дневных +30 до ночных +14 °C.

Это будет один из самых непредсказуемых месяцев лета.

Южные регионы: жара и засуха

На юге России всё лето пройдут под знаком засухи.

Возможны проблемы с урожаем и водоснабжением.

Садоводам и аграриям рекомендовано:

  • использовать капельный полив,
  • мульчировать почву для сохранения влаги,
  • следить за мерами противопожарной безопасности.

Август: временное затишье

По сравнению с июнем и июлем, август будет более спокойным:

  • тёплая, комфортная погода в первой половине месяца,
  • первые осенние дожди и похолодание во второй половине.

Однако полной стабилизации ожидать не стоит — ливни и температурные скачки возможны вплоть до начала сентября.

Лето 2025 года в России станет испытанием для отдыхающих, аграриев и коммунальных служб. Чтобы не испортить отпуск и сохранить урожай, важно следить за оперативными прогнозами и готовиться к резким переменам погоды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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