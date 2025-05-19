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«Пляжный сезон отменяется»: синоптики обновили прогноз на лето — вот что накроет уже в июне

Синоптики предупреждают о резких перепадах пого...

azertag.az

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Новое лето обещает стать крайне нестабильным — от аномальной жары до продолжительных дождей.

Непредсказуемый июнь

В начале июня в центральной России температура будет выше нормы на 3–4 градуса.

Во второй половине месяца резко похолодает, начнутся обильные дожди.

В Санкт-Петербурге июнь будет особенно дождливым при температуре от +14 до +24 градусов.

Это может отложить открытие пляжного сезона.

Экстремальные перепады в июле

Июль начнётся жарко, но закончится грозами, сильным ветром и дождями.

На юге (Волгоградская, Ростовская, Астраханская области) сохранится аномальная жара выше +45 °C.

Урал и Сибирь столкнутся с резкими колебаниями от +30 до +14 градусов.

Жара и засуха на юге

В течение всего лета южные регионы будут бороться с засухой и аномальной жарой.

Необходимы меры для сохранения урожая и поддержания влажности.

Относительно спокойный август

  • Август будет тёплым и комфортным,
  • но к концу месяца ожидаются первые осенние дожди и похолодание.

Лето 2025 года будет насыщено резкими и непредсказуемыми погодными изменениями. Рекомендуется внимательно следить за прогнозами и планировать отдых с учётом возможных сюрпризов, сообщает progorod40.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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