«Пляжный сезон отменяется»: синоптики обновили прогноз на лето — вот что накроет уже в июне

Новое лето обещает стать крайне нестабильным — от аномальной жары до продолжительных дождей.

Непредсказуемый июнь

В начале июня в центральной России температура будет выше нормы на 3–4 градуса.

Во второй половине месяца резко похолодает, начнутся обильные дожди.

В Санкт-Петербурге июнь будет особенно дождливым при температуре от +14 до +24 градусов.

Это может отложить открытие пляжного сезона.

Экстремальные перепады в июле

Июль начнётся жарко, но закончится грозами, сильным ветром и дождями.

На юге (Волгоградская, Ростовская, Астраханская области) сохранится аномальная жара выше +45 °C.

Урал и Сибирь столкнутся с резкими колебаниями от +30 до +14 градусов.

Жара и засуха на юге

В течение всего лета южные регионы будут бороться с засухой и аномальной жарой.

Необходимы меры для сохранения урожая и поддержания влажности.

Относительно спокойный август

Август будет тёплым и комфортным,

но к концу месяца ожидаются первые осенние дожди и похолодание.

Лето 2025 года будет насыщено резкими и непредсказуемыми погодными изменениями. Рекомендуется внимательно следить за прогнозами и планировать отдых с учётом возможных сюрпризов, сообщает progorod40.