«Пляжный сезон отменяется»: синоптики обновили прогноз на лето — вот что накроет уже в июне
azertag.az
Новое лето обещает стать крайне нестабильным — от аномальной жары до продолжительных дождей.
Непредсказуемый июнь
В начале июня в центральной России температура будет выше нормы на 3–4 градуса.
Во второй половине месяца резко похолодает, начнутся обильные дожди.
В Санкт-Петербурге июнь будет особенно дождливым при температуре от +14 до +24 градусов.
Это может отложить открытие пляжного сезона.
Экстремальные перепады в июле
Июль начнётся жарко, но закончится грозами, сильным ветром и дождями.
На юге (Волгоградская, Ростовская, Астраханская области) сохранится аномальная жара выше +45 °C.
Урал и Сибирь столкнутся с резкими колебаниями от +30 до +14 градусов.
Жара и засуха на юге
В течение всего лета южные регионы будут бороться с засухой и аномальной жарой.
Необходимы меры для сохранения урожая и поддержания влажности.
Относительно спокойный август
- Август будет тёплым и комфортным,
- но к концу месяца ожидаются первые осенние дожди и похолодание.
Лето 2025 года будет насыщено резкими и непредсказуемыми погодными изменениями. Рекомендуется внимательно следить за прогнозами и планировать отдых с учётом возможных сюрпризов, сообщает progorod40.
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