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«Пляжный отдых испорчен»: россиянин оставил отзыв об отдыхе в Абхазии - бешеные цены и ротовирус

Абхазия — дешёвый отдых у моря, который может о...

m.sports.ru

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Абхазия ежегодно привлекает тысячи туристов: кристально чистое море, аромат хвои, доступные цены.

Но за открыткой из Пицунды может скрываться неприятный сюрприз. Особенно в разгар сезона.

3000 рублей в сутки — и море у порога

  • Пляж — в двух шагах
  • Проживание с питанием — по цене обычного отеля в Сочи
  • Идеально для семей с детьми
  • Но реальность может отличаться от яркой рекламы.

Вместо релакса — ротавирус

Каждое лето отдыхающие жалуются на вспышки ротавирусной инфекции. Вот почему:

  • отсутствие современных очистных сооружений;
  • перенаселённость курортов в высокий сезон;
  • загрязнение морской воды, особенно у берега.

Проглотить морскую воду — значит рискнуть: 2–3 дня с температурой и тошнотой вместо экскурсий и пляжа.

Что это значит на практике?

Потерянные дни отпуска — в номере, а не на солнце

Дополнительные траты на лекарства: жаропонижающее, сорбенты, регидратационные средства

Стресс и испорченное впечатление

Как отдыхать безопасно: 4 совета

1. Выбирайте межсезонье

Май или сентябрь — меньше людей, море чище, температура комфортная.

2. Осторожнее с морской водой

Особенно детям — не допускайте заглатывания воды.

3. Соберите аптечку заранее

Минимум, что стоит взять с собой:

  • жаропонижающее
  • средства от обезвоживания
  • противовирусные препараты

4. Обратите внимание на горные маршруты

Озёра, водопады, древние храмы — не менее живописны и безопасны.

Абхазия — не «всё включено». И это важно понять

Здесь отдых требует осознанного подхода: забота о здоровье, подготовка, внимательное отношение к деталям. Но при правильном подходе поездка может стать и бюджетной, и незабываемой.

Главное правило: рот — закрыт, аптечка — собрана, сезон — выбран с умом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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