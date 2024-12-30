С первого января следующего года российские владельцы различных хозяйственных построек, включая бани, сараи и теплицы, столкнутся с новыми налоговыми требованиями. Эти объекты, если они имеют капитальный фундамент и зарегистрированы в Росреестре, будут считаться недвижимостью и подлежать налогообложению.

Какие постройки подлежат налогообложению

По новому законодательству, если такие строения как бани или сараи установлены на капитальном фундаменте и зарегистрированы, они облагаются налогом на имущество. Ставка налога будет составлять от 0,1% до 0,3% от их кадастровой стоимости. В случае отсутствия регистрации, Федеральная налоговая служба самостоятельно проведет оценку и определит налог.

Исключения и льготы

Мобильные конструкции и постройки без фундамента остаются вне рамок данного налогообложения. Также освобождение от уплаты налога предусмотрено для одного объекта до 50 кв. м, используемого для личных нужд в рамках подсобного хозяйства. Остальные объекты будут облагаться налогом. Среди льготников — инвалиды I и II групп, а также участники боевых действий.

Изменения в налогах на регистрацию недвижимости

С 2025 года увеличатся ставки госпошлин: для регистрации недвижимости физическими лицами стоимость составит от 1000 до 2000 рублей. Стоимость услуг по одновременной регистрации права собственности и постановке на кадастровый учет возрастет с 2000 до 6000 рублей.

Новые требования к земельным участкам

Вводится требование о начале строительства на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство в течение трех лет с момента регистрации права собственности. За несоблюдение этого условия введены штрафы от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка.

Эти изменения означают для владельцев недвижимости в России необходимость более тщательного учета своих построек и возможное увеличение финансовой нагрузки из-за новых налоговых ставок, пишет gubdaily.ru.