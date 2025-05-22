Пенсионерам в России стали доступны новые льготы по оплате коммунальных услуг.

Теперь можно получить перерасчёт за время, когда квартира была пустой — например, если владелец уезжал в отпуск или жил на даче.

Что изменилось

Как пояснила эксперт Анастасия Киреева, пенсионеры теперь имеют право оформить перерасчёт по таким услугам, как:

вывоз мусора,

электроэнергия,

газ,

водоснабжение (если нет счётчиков).

Раньше даже за пустующее жильё приходилось платить, но теперь жилищная инспекция обязывает управляющие компании учитывать фактическое отсутствие.

Как оформить перерасчёт

Подать заявление в управляющую компанию нужно в течение 30 дней после возвращения домой.

В качестве подтверждения подойдут:

справка от садового товарищества,

бронь отеля,

другие документы, подтверждающие отсутствие.

Управляющая компания обязана провести перерасчёт и вернуть деньги в течение 5 рабочих дней.

Почему теперь отказы недопустимы

Ранее пенсионерам часто отказывали, но всё изменилось после громких случаев в Москве, когда жильцы через инспекцию добивались возврата средств.

«Теперь такие отказы недопустимы», — подчёркивает Киреева.

Что важно помнить

Сохраняйте доказательства отсутствия.

Следите за сроками подачи заявления.

Помните, что перерасчёт касается только тех услуг, которые начисляются без счётчиков.

Эта льгота особенно актуальна для тех, кто летом живёт на даче или часто уезжает — она помогает сэкономить на коммунальных расходах, сообщает pg13.