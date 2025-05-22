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«Платить за ЖКХ больше не придется». Новая льгота вводится для всех пенсионеров с 23 мая

Пенсионеры теперь могут вернуть деньги за комму...

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Пенсионерам в России стали доступны новые льготы по оплате коммунальных услуг.

Теперь можно получить перерасчёт за время, когда квартира была пустой — например, если владелец уезжал в отпуск или жил на даче.

Что изменилось

Как пояснила эксперт Анастасия Киреева, пенсионеры теперь имеют право оформить перерасчёт по таким услугам, как:

  • вывоз мусора,
  • электроэнергия,
  • газ,
  • водоснабжение (если нет счётчиков).

Раньше даже за пустующее жильё приходилось платить, но теперь жилищная инспекция обязывает управляющие компании учитывать фактическое отсутствие.

Как оформить перерасчёт

Подать заявление в управляющую компанию нужно в течение 30 дней после возвращения домой.

В качестве подтверждения подойдут:

  • справка от садового товарищества,
  • бронь отеля,
  • другие документы, подтверждающие отсутствие.

Управляющая компания обязана провести перерасчёт и вернуть деньги в течение 5 рабочих дней.

Почему теперь отказы недопустимы

Ранее пенсионерам часто отказывали, но всё изменилось после громких случаев в Москве, когда жильцы через инспекцию добивались возврата средств.

«Теперь такие отказы недопустимы», — подчёркивает Киреева.

Что важно помнить

  • Сохраняйте доказательства отсутствия.
  • Следите за сроками подачи заявления.
  • Помните, что перерасчёт касается только тех услуг, которые начисляются без счётчиков.

Эта льгота особенно актуальна для тех, кто летом живёт на даче или часто уезжает — она помогает сэкономить на коммунальных расходах, сообщает pg13.

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