«Платить за ЖКХ больше не придется». Новая льгота вводится для всех пенсионеров с 23 мая
news.myseldon.com
Пенсионерам в России стали доступны новые льготы по оплате коммунальных услуг.
Теперь можно получить перерасчёт за время, когда квартира была пустой — например, если владелец уезжал в отпуск или жил на даче.
Что изменилось
Как пояснила эксперт Анастасия Киреева, пенсионеры теперь имеют право оформить перерасчёт по таким услугам, как:
- вывоз мусора,
- электроэнергия,
- газ,
- водоснабжение (если нет счётчиков).
Раньше даже за пустующее жильё приходилось платить, но теперь жилищная инспекция обязывает управляющие компании учитывать фактическое отсутствие.
Как оформить перерасчёт
Подать заявление в управляющую компанию нужно в течение 30 дней после возвращения домой.
В качестве подтверждения подойдут:
- справка от садового товарищества,
- бронь отеля,
- другие документы, подтверждающие отсутствие.
Управляющая компания обязана провести перерасчёт и вернуть деньги в течение 5 рабочих дней.
Почему теперь отказы недопустимы
Ранее пенсионерам часто отказывали, но всё изменилось после громких случаев в Москве, когда жильцы через инспекцию добивались возврата средств.
«Теперь такие отказы недопустимы», — подчёркивает Киреева.
Что важно помнить
- Сохраняйте доказательства отсутствия.
- Следите за сроками подачи заявления.
- Помните, что перерасчёт касается только тех услуг, которые начисляются без счётчиков.
Эта льгота особенно актуальна для тех, кто летом живёт на даче или часто уезжает — она помогает сэкономить на коммунальных расходах, сообщает pg13.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец