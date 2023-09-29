Платить за соседей? В Минстрое объяснили надо ли собственникам платить за долги соседей по ЖКХ

В сентябре прошлого года был принят новый порядок перерасчета платы за ЖКУ, который возмутил и взволновал россиян. Многие решили, что теперь им, добропорядочным плательщикам, придется выплачивать долги за "коммуналку", который сделали их менее порядочные соседи.

В Минстрое дали комментарий по этому поводу, отметив, что основная ценль нового поряда перерасчета - не собрать много денег с населения, а восстановить справедливость, чтобы каждый отвечал только за оплату ресурсов, которые потребил именно он сам.

За долги соседей, таким образом, платить не надо, заверили в Минстрое.

Если счетчики автоматические, оплата начисляется в соответствии с ними, если нет - применят нормативы. А в остальных случаях применят корректрировки, основанные на показаниях общедомовых приборов учета.

Только в одном случае могут возникнуть ситуации коллективной ответственности - при передаче заниженных показаний счетчиков. Тогда долги станут общедомовыми и будут поделены поровну между всеми жильцами.

