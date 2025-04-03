Платить не придется. Начиная с 5 апреля новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

С 1 апреля пенсионеры России получат доступ к новой льготе, которая значительно повысит их защиту в финансовом пространстве.

Об этом сообщил известный пенсионный эксперт Сергей Власов. Нововведение заключается в проведении бесплатных образовательных курсов, нацеленных на повышение финансовой грамотности среди пожилых граждан.

Цели и содержание курсов

Основная цель курсов — обучение пенсионеров основам управления личными финансами и методам противодействия мошенничеству. Статистика показывает, что именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников, особенно в области кибермошенничества.

Обучение позволит пенсионерам не только распознавать потенциальные угрозы, но и эффективно защищаться от них.

Формат и доступность курсов

Курсы будут проводиться в виде вебинаров, планируется более ста онлайн-сессий, что сделает их доступными для широкой аудитории. Пенсионеры смогут присоединиться к обучению из дома или через социальные центры, что особенно важно для тех, у кого нет домашнего компьютера или доступа в интернет.

Профилактика мошенничества

Курсы обещают научить пенсионеров методам распознавания и предотвращения попыток мошенничества, что особенно актуально в условиях роста киберпреступности.

Образовательные мероприятия помогут уменьшить количество успешных мошеннических атак на пожилых людей, которые часто становятся целью злоумышленников из-за недостаточного уровня информированности.

Эта инициатива не только повысит уровень финансовой безопасности среди пенсионеров, но и поможет им стать более уверенными и самостоятельными в управлении своими средствами.

Программа стартует уже сегодня и будет действовать по всей стране, предоставляя пожилым гражданам необходимые инструменты для защиты их финансового благополучия.