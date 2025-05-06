Платить не придется. Начиная с 17 мая новая льгота вводится для каждого российского пенсионера
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Бесплатный проезд для пенсионеров: что это значит?
С 1 мая по 1 июня 2025 года пенсионеры смогут бесплатно ездить на автобусах, троллейбусах и трамваях в пределах своего населённого пункта.
- На карту записывается 10 бесплатных поездок
- Действует в течение одного месяца
- Распространяется на общественный транспорт
Как получить транспортную карту?
Чтобы оформить карту, нужно:
- Обратиться в пункт выдачи (уточняется в местной администрации или соцзащите)
- Предъявить паспорт или пенсионное удостоверение
- Получить карту в конце апреля — она начнет действовать с 1 мая
Льготы для дачников — уже в апреле
Пенсионерам, у которых есть дачные участки, предоставляются дополнительные льготы на проезд до дач.
- Необходима регистрация в соцзащите
- Условия различаются по регионам
- Льгота может действовать на дачные автобусы и маршруты выходного дня
Откуда инициатива?
По словам эксперта по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой:
«Предложение о бесплатном проезде для пенсионеров исходило от молодежных организаций и получило активную поддержку на региональном уровне», сообщает ngnovoros.
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