Платить не придется. Начиная с 17 мая новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

Бесплатный проезд для пенсионеров: что это значит?

С 1 мая по 1 июня 2025 года пенсионеры смогут бесплатно ездить на автобусах, троллейбусах и трамваях в пределах своего населённого пункта.

На карту записывается 10 бесплатных поездок

Действует в течение одного месяца

Распространяется на общественный транспорт

Как получить транспортную карту?

Чтобы оформить карту, нужно:

Обратиться в пункт выдачи (уточняется в местной администрации или соцзащите) Предъявить паспорт или пенсионное удостоверение Получить карту в конце апреля — она начнет действовать с 1 мая

Льготы для дачников — уже в апреле

Пенсионерам, у которых есть дачные участки, предоставляются дополнительные льготы на проезд до дач.

Необходима регистрация в соцзащите

Условия различаются по регионам

Льгота может действовать на дачные автобусы и маршруты выходного дня

Откуда инициатива?

По словам эксперта по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой: