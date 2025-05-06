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Платить не придется. Начиная с 17 мая новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

С 1 мая в ряде регионов России пенсионеры получ...

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Бесплатный проезд для пенсионеров: что это значит?

С 1 мая по 1 июня 2025 года пенсионеры смогут бесплатно ездить на автобусах, троллейбусах и трамваях в пределах своего населённого пункта.

  • На карту записывается 10 бесплатных поездок
  • Действует в течение одного месяца
  • Распространяется на общественный транспорт

Как получить транспортную карту?

Чтобы оформить карту, нужно:

  1. Обратиться в пункт выдачи (уточняется в местной администрации или соцзащите)
  2. Предъявить паспорт или пенсионное удостоверение
  3. Получить карту в конце апреля — она начнет действовать с 1 мая

Льготы для дачников — уже в апреле

Пенсионерам, у которых есть дачные участки, предоставляются дополнительные льготы на проезд до дач.

  • Необходима регистрация в соцзащите
  • Условия различаются по регионам
  • Льгота может действовать на дачные автобусы и маршруты выходного дня

Откуда инициатива?

По словам эксперта по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой:

«Предложение о бесплатном проезде для пенсионеров исходило от молодежных организаций и получило активную поддержку на региональном уровне», сообщает ngnovoros.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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