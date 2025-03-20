Платить больше не потребуется, еще и вернутся деньги: пенсионеры получат новые льготы

В 2025 году пенсионеры в России столкнулись с значительным улучшением условий использования социальных льгот.

Эксперты в области права подчеркивают, что сейчас старшее поколение может эффективнее использовать предоставляемые государством преференции. Особенно важно отметить, что лица старше 80 лет полностью освобождены от уплаты за капитальный ремонт и имеют право на увеличение пенсионных выплат.

Помимо прочего, пенсионеры обладают доступом к бесплатному протезированию зубов и могут пользоваться транспортными льготами без необходимости подачи дополнительных документов. Новшеством текущего года стала автоматическая выплата добавок для содержания иждивенцев, ранее требовавшая оформления заявлений.

Также стало доступно получение налоговых вычетов и возмещение расходов на проезд по территории России, которые можно оформить через территориальные органы Социального фонда России, многофункциональные центры или портал государственных услуг.

Важное дополнение к льготам — возможность переноса остатка имущественных вычетов по НДФЛ на предыдущие налоговые периоды для покупки жилья, с максимальной суммой вычета по ипотечным процентам до трех миллионов рублей.

Пенсионеры, владеющие жильем, освобождаются от налога на имущество и могут получить компенсацию за услуги ЖКХ, причем все льготы предоставляются автоматически.

Светлана Бессараб, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, выразила мнение о возможности увеличения налогов и страховых взносов на пенсии в случае неулучшения демографической ситуации в стране.

Кроме того, пенсионеры имеют возможность вернуть средства за проезд к месту отдыха и обратно в рамках действующих программ поддержки, сообщает dzen.