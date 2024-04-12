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«Плати с билайн»: оператор перезапустил систему оплаты с баланса телефона

«Плати с билайн»: оператор перезапустил систему оплаты с баланса телефона

Фото: www.freepik.com

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билайн объявляет о перезапуске сервиса платежей с баланса мобильного телефона. Он стал еще удобнее и получил новое название — «Плати с билайн».

Теперь каталог мобильного приложения билайн содержит более 3000 услуг по всей России. Чтобы оплатить коммунальные платежи, городские парковки, интернет и телевидение, сделать пожертвование, пополнить транспортную карту или перевести деньги за рубеж, не нужно использовать множество различных сервисов. Все это доступно в одном приложении — билайн.

Оплата с мобильного счета — это не только удобный, но и безопасный инструмент для совершения платежных операций. Такой способ оплаты позволяет оставлять в сохранности банковские данные пользователей. Ко всему прочему, он позволяет экономить время — намного быстрее и комфортнее ввести номер своего телефона, нежели вбивать данный банковской карты или привязывать счет.

Для удобства пользователей в мобильном приложении билайн добавлена возможность оплаты с банковской картой, чтобы клиент смог завершить те или иные операции, если вдруг на балансе телефона оказалось недостаточно средств.

Выбирать оплату с мобильного счёта билайна можно и на стороне наших многочисленных партнеров. Их список постоянно растёт. Так, в сервисе нетмонет теперь можно оставить чаевые в ресторанах, барах и кафе с баланса номера.

Напомним, что баланс телефона в настоящий момент остается главным способом оплаты покупок в App Store и AppGallery для клиентов билайна. Благодаря «Плати с билайн» пользователи могут оплачивать подписки, покупать игры и необходимые сервисы в популярных магазинах приложений, списывая средства прямо с баланса телефона. Информацию об оплате клиент получает в виде SMS-уведомления от оператора.

Кроме того, «Плати с билайн» позволяет совершать денежные переводы онлайн с баланса телефона. В настоящий момент услуга доступна по России и в 5 других странах: Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии и Турции. За один раз можно перевести до 15 000 рублей — и до 100 000 рублей в месяц. Осуществить перевод можно как в приложении билайн, так и на сайте оператора. Необходимо выбрать страну, указать счет получателя и сумму перевода. Главное для списания, чтобы необходимая сумма лежала на мобильном балансе. Итоговая сумма отобразится при заполнении всей информации для осуществления перевода.

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