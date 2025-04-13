Платежи за ЖКХ возьмут на пересчет и вернут деньги – для всех, у кого счетчики

Хорошие новости для тех, у кого в квартире стоят счётчики. Теперь, если прибор учёта оказался исправным, но его срок поверки уже истёк, россияне смогут вернуть переплату за коммунальные услуги. Такое решение принял Верховный суд, встав на сторону граждан.

Ранее действовало правило: если вовремя не провести поверку счётчика, его считали неисправным. В этом случае в течение трёх месяцев плату рассчитывали по среднему потреблению, а затем — по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.

Теперь ситуация меняется. Если после поверки выяснится, что счётчик исправен, управляющая компания обязана сделать перерасчёт и вернуть лишние деньги. Это означает, что даже при просрочке поверки, но при работоспособном приборе, плата за услуги ЖКХ должна быть пересчитана по фактическим данным.

Решение суда может повлиять на тысячи потребителей по всей стране. Оно станет важным прецедентом и напоминанием о том, что даже в спорных ситуациях можно отстаивать свои права, пишет Tg-канал "sivakovairina.