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Платежи за ЖКХ пересмотрят и вернут деньги – для всех, у кого счетчики

Теперь россияне, у которых в квартирах установл...

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Теперь россияне, у которых в квартирах установлены приборы учета, смогут вернуть переплату за коммунальные услуги. Перерасчет будет произведён после проведения поверки счетчика.

Это решение было принято Верховным судом России, который встал на сторону граждан, признав несправедливым отказ в перерасчёте платы за ЖКУ, если счетчик был признан исправным после истечения его срока поверки, сообщает Tg-канал "sivakovairina".

Согласно действующим правилам (ПП РФ № 354), если срок поверки счетчика истёк, прибор автоматически считается вышедшим из строя. В этом случае начисления за услуги в первые три месяца производятся по средним показаниям, а затем — по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5. Верховный суд постановил, что истекший срок поверки не означает, что счетчик работал с ошибками. Если поверка была проведена позже, и прибор признан исправным, то должен быть произведён перерасчёт за весь период после истечения срока поверки.

Чтобы вернуть деньги, нужно пройти поверку, получить свидетельство и подать заявление в управляющую компанию или ТСЖ. Если вам откажут, можно обратиться в суд, ссылаясь на Определение Верховного суда РФ № 78-КГ24-39-К3, пишет Tg-канал "sivakovairina".

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