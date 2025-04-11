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Платежи за ЖКХ пересчитают и вернут деньги – для всех, у кого счетчики

Верховный суд РФ обязал пересчитывать плату за ...

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Теперь жители России, у которых установлены приборы учета, имеют возможность вернуть переплаченные деньги за коммунальные услуги. Такое право появилось благодаря решению Верховного суда, который встал на сторону граждан.

Суть ситуации в том, что до этого перерасчёт суммы оплаты за ЖКХ не производился, если срок поверки счётчика закончился, а сама проверка была проведена позже. По действующим правилам (Постановление Правительства РФ № 354), такие приборы автоматически считались неисправными.

Первые три месяца начисления шли по средним значениям, после чего переходили на расчёт по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.

Однако Верховный суд постановил: просроченный срок поверки не является основанием считать, что прибор работал с ошибками. Если в ходе поверки выяснилось, что счётчик исправен, потребитель имеет полное право на перерасчёт платы — за весь период, начиная с окончания срока поверки.

Чтобы получить компенсацию, нужно:

  • пройти поверку и получить подтверждающий документ;
  • подать заявление в управляющую организацию или ТСЖ;
  • в случае отказа — обратиться в суд, опираясь на Определение Верховного суда № 78-КГ24-39-К3.

Это решение стало важным прецедентом, защищающим интересы потребителей и справедливость в сфере ЖКХ, сообщает primamedia.

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