Пластиковые окна запретят уже с ноября: заменять не разрешат

С недавних пор владельцы квартир в многоквартирных домах столкнулись с новыми ограничениями на установку пластиковых окон. Согласно тому, какое решение было вынесено Верховным судом РФ, установить как французские, так и панорамные окна теперь будет не так просто. Такие действия необходимо будет согласовывать со всеми соседям.

Эти виды окон стали популярны благодаря своей способности визуально увеличивать пространство и наполнять помещения естественным светом. Однако новые требования устанавливают строгие рамки: без согласия жильцов дома теперь невозможно провести установку, которая затрагивает конструкцию внешних стен здания.

Основной камень преткновения — это демонтаж части стены под окном, который рассматривается как вмешательство в общее имущество многоквартирного дома. Ранее такие действия могли проводиться без широкого обсуждения, поскольку подоконная часть стены часто не считалась несущей. Однако новое постановление Верховного суда изменило этот порядок.

Примером последствий таких изменений может служить случай с владелицей квартиры на первом этаже, которая установила французское окно без предварительного согласия остальных жильцов. Несмотря на одобрение жилищной инспекции, соседи обратились в суд, и Верховный суд вынес решение в их пользу, подчеркнув необходимость согласия всех жильцов на подобные изменения.

В свете этих событий всем, кто рассматривает возможность установки таких окон, настоятельно рекомендуется провести общее собрание и получить письменное согласие всех жильцов здания. Это не только предотвратит возможные юридические споры, но и поможет поддерживать хорошие отношения с соседями, обеспечивая гармоничное сосуществование в многоквартирном доме.