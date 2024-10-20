Пластиковые окна будут запрещены уже с октября: заменять не разрешат

В последнее время в России введены обновленные регуляции, касающиеся установки пластиковых окон в многоэтажных жилых домах. Верховным судом было принято решение: теперь внесение изменений во внешний вид зданий, включая установку панорамных и французских окон, потребует предварительного одобрения со стороны всех жильцов.

Панорамные и французские окна, которые до недавнего времени пользовались большой популярностью из-за их свойств улучшать освещенность и визуально расширять пространство квартир, теперь становятся предметом более строгого контроля. Изменения касаются демонтажа частей стен под окнами, что ранее могло осуществляться без согласования с соседями.

Новые юридические нормы отражают изменение подхода к управлению общим имуществом жилых комплексов. В прошлом суды зачастую не требовали согласования на подобные работы, если подоконная часть стен не являлась несущей. Сейчас же любые модификации, влияющие на внешний облик здания, должны быть одобрены на собрании жильцов.

Например, в одном из недавних случаев на первом этаже собственница установила французское окно без предварительного уведомления соседей. К примеру, не так давно был случай, когда жительница первого этажа не согласовала с соседями установку французских окон. В результате, хоть у нее и были согласовые действия с жилищной инспекцией, все же было принято решение: чтобы вносить такие изменения, согласие нужно получить от всех собственников дома.

Эксперты подчеркивают, что для избежания конфликтов, жителям многоэтажек, желающим изменить окна, следует заблаговременно провести консультации с соседями и добиться их одобрения.

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Эта статья освещает критически важные изменения в правилах установки окон, акцентируя внимание на необходимости соблюдения новых правил и получения согласия от всех соседей перед началом работ.