Пластиковые бутылки не выбрасываю, а несу на грядки: что я с ними вытворяю — соседка под впечатлением, а у меня теперь идеальный порядок
econet.ru
Пластиковые бутылки — не мусор, а сокровище: 6 идей для огорода своими руками
Когда-то пластиковые бутылки казались мусором, а теперь — настоящими помощниками на даче. Секреты от опытной соседки Тамары Ивановны превратили мой участок в уютный, аккуратный и экологичный уголок. Делюсь лучшими идеями, как использовать бутылки с пользой!
1. «Бутылка-щит» для рассады
Отрежьте верх и низ, установите цилиндр вокруг растения — и вот защита от слизней и мини-парничок. Без химии и вреда для природы.
2. Вертикальные грядки на заборе
Закрепите бутылки горизонтально, сделайте дренаж и посадите зелень или клубнику. Удобно, красиво, и сорняков нет!
3. Капельный полив своими руками
Проколите крышку, вкопайте бутылку вверх дном, и вода будет поступать к корням по каплям — идеальное решение для отпуска.
4. Маркеры для грядок
Из гладких стенок бутылок получаются долговечные таблички с названиями культур. Пишем маркером — и порядок на грядках!
5. Мини-теплички
Отрезали дно, накрыли растение — и вот вам защита от холода. Также можно сделать компактную тепличку из двух частей одной бутылки.
6. Органайзеры для мелочей
Крышки — к полке, бутылки — внутрь. Удобно хранить гвозди, семена, садовые мелочи. Всё на виду и в порядке.
Теперь пластиковые бутылки — это не отходы, а часть моего дачного арсенала. Экономия, удобство и забота о природе в одном флаконе. Попробуйте и вы — ваш участок скажет вам спасибо!
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