Пластиковые бутылки не выбрасываю, а несу на грядки: что я с ними вытворяю — соседка под впечатлением, а у меня теперь идеальный порядок

Пластиковые бутылки — не мусор, а сокровище: 6 идей для огорода своими руками

Когда-то пластиковые бутылки казались мусором, а теперь — настоящими помощниками на даче. Секреты от опытной соседки Тамары Ивановны превратили мой участок в уютный, аккуратный и экологичный уголок. Делюсь лучшими идеями, как использовать бутылки с пользой!

1. «Бутылка-щит» для рассады

Отрежьте верх и низ, установите цилиндр вокруг растения — и вот защита от слизней и мини-парничок. Без химии и вреда для природы.

2. Вертикальные грядки на заборе

Закрепите бутылки горизонтально, сделайте дренаж и посадите зелень или клубнику. Удобно, красиво, и сорняков нет!

3. Капельный полив своими руками

Проколите крышку, вкопайте бутылку вверх дном, и вода будет поступать к корням по каплям — идеальное решение для отпуска.

4. Маркеры для грядок

Из гладких стенок бутылок получаются долговечные таблички с названиями культур. Пишем маркером — и порядок на грядках!

5. Мини-теплички

Отрезали дно, накрыли растение — и вот вам защита от холода. Также можно сделать компактную тепличку из двух частей одной бутылки.

6. Органайзеры для мелочей

Крышки — к полке, бутылки — внутрь. Удобно хранить гвозди, семена, садовые мелочи. Всё на виду и в порядке.

Теперь пластиковые бутылки — это не отходы, а часть моего дачного арсенала. Экономия, удобство и забота о природе в одном флаконе. Попробуйте и вы — ваш участок скажет вам спасибо!