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Пластиковые бутылки не в мусорку, а на грядки: что я с ними вытворяю — соседка под впечатлением, а у меня теперь идеальный порядок

Узнайте, как пустые пластиковые бутылки могут б...

kasheloff.ru

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Раньше пустые пластиковые бутылки казались мне просто мусором. Горы пластика, звон в ведре для отходов — и постоянное чувство вины, что выбрасываю природу на свалку. Знакомо?

Всё изменилось, когда я заметила у соседки Тамары Ивановны, которая просто волшебница огородного дела. У неё участок — как из журнала: всё аккуратно, а мусора нет! Когда я пожаловалась на пластиковые бутылки, она с улыбкой ответила: «Это не мусор, а настоящее золото». И вот теперь мои пластиковые бутылочки не отправляются на свалку, а становятся частью огородного арсенала. Хотите узнать как? Рассказываю!

1. «Бутылка-страж» для рассады — защита от слизней

Слизни и улитки раньше съедали мою рассаду. Теперь же у каждого растения есть свой пластиковый «щит». Беру бутылку (1,5-2 литра), отрезаю верх и низ, оставляя прозрачный цилиндр. Втыкаю его в землю вокруг растения — получается мини-парник! Внутри теплее, влажность лучше сохраняется, а слизни уходят в другое место. Когда рассада окрепнет, снимаю, мою и прячу до следующего сезона. Просто и без химикатов!

2. Вертикальные грядки — клубника и зелень на стенах

Место на участке всегда ограничено? Тамара Ивановна сделала из пластиковых бутылок настоящие вертикальные грядки на заборе. Беру полторалитровки, вырезаю сбоку окошко, делаю дренаж, и креплю бутылки горизонтально. Они отлично подходят для выращивания петрушки, укропа и клубники. Сорняков нет, поливать удобно, и на стенах растёт зелень!

3. Капельный полив — идеальный помощник во время отпуска

Как уехать и не переживать о растениях? Решение простое: беру бутылку, делаю в крышке несколько маленьких дырочек, отрезаю дно и вкапываю её горлышком вниз рядом с растением. Наполняю бутылку водой, и она медленно по каплям поступает к корням. Мой капельный полив теперь работает даже в моё отсутствие!

4. Маркеры для грядок — простое и удобное решение

Не помните, что где посеяно? Забудьте про бумажки — используйте пластиковые кусочки от бутылок! Отрезаю ровную часть, пишу на ней название растения перманентным маркером и ставлю рядом с грядкой. Удобно, недорого и надёжно!

5. Мини-теплички из бутылок — для капризных растений

Для ранних посевов или защиты от холодных ветров просто отрезаю дно у большой бутылки и накрываю ею рассаду. Так получаю мини-парничок, где растения растут быстрее и чувствуют себя комфортно. Также можно посеять семена в нижнюю часть бутылки и накрыть верхней с крышкой — и вот вам компактный тепличный комплекс.

Бонус: Органайзер для мелочей

Разрезанные бутылки отлично подходят для хранения мелочей на участке. В них удобно класть гвозди, семена и удобрения. Прикрутив крышки к полкам, получаю прозрачные контейнеры, где всегда видно, что и где находится. Теперь порядок на огороде — это не мечта!

Когда соседка увидела мой «бутылочный рай», она улыбнулась и сказала: «Вот теперь всё правильно! Ты не мусор выбрасываешь, а пользу делаешь». Теперь пустые бутылки для меня — это не мусор, а настоящие помощники. Дешево, экологично и удобно! Мой участок стал чище и аккуратнее, а полезные мелочи всегда под рукой. Конечно, немного времени и фантазии нужно вложить, но это того стоит. Почему бы и вам не попробовать? Уверена, ваш участок тоже заиграет новыми красками, сообщает nrnews.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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