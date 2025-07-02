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«Планируете отпуск в июле или августе? Отменяйте поездку!» — синоптики предупредили россиян

Синоптики предупреждают о нестабильной погоде в...

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Летняя погода 2025 года: изменения, о которых нужно знать перед отпуском

Летняя погода в России в 2025 году не обещает быть предсказуемой. Синоптики предупреждают, что в июле и августе страну накроют аномальные температурные колебания и дожди. Прогнозы на этот период вызывают тревогу у туристов, так как перепады температур и сильные осадки могут внести коррективы в планы отдыхающих.

В первую очередь, дождливая погода ожидается на северо-западе России. Ожидаются сильные ливни, а количество осадков в июле превысит норму на 50%. Это может затруднить туристические прогулки, экскурсии и времяпрепровождение на открытом воздухе.

В Москве и Подмосковье, наоборот, ожидается сухое и жаркое лето. Температура в июле будет значительно выше обычной, а осадков почти не предсказывается. Это может стать проблемой для тех, кто не привык к таким экстремальным условиям.

Однако, несмотря на все эти капризы природы, можно избежать разочарования, если заранее планировать отдых. Советуем следить за актуальными прогнозами и адаптировать планы к изменяющимся условиям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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