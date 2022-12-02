План "Гросс Капут": прозванный "Армагеддоном" генерал Суровикин дожимает Киев

Командующий Объединённой группировкой войск Сергей Суровикин, получивший негласно прозвище "Генерао Армагеддон", дожимает Киев, о чем говорят последние сводки с передовой. В действие вступил хитрый план "Гросс Капут", о котором столько беспокоились на Западе.

Издание "Царьград" поговорило с военным экспертом, полковником Михаилом Тимошенко, который отметил, что есть очень важный нюанс.

"Мы не знаем, в каком состоянии находятся объекты, которые были нами атакованы", - заметил он.

Минобороны неоднократно сообщало, что мы бьём по энергообъектам. Вопрос в том, куда попадаем. Если речь об обычном трансформаторе, он сгорит и потребует замены. Есть ли у Украины запасные?

"Уже начинаются вопли Зеленского вроде: "А вы что, товарищи европейцы? Дайте нам оборудование вместо вышедшего из строя!". С трансформатором так не получается, чтобы на месте, на Украине, найти замену. Я так понимаю, они израсходовали своей запас, трансформаторы высоковольтные надо просить в Европе", - объяснил эксперт.

Все труднее, если попадание пришлось в ТЭЦ. Однако критически не хватает информации о том, куда именно приходятся попадания, отметил Тимошенко.

"Шаг за шагом "генерал Армагеддон" дожимает Киев. В Сватове командиры ВСУ уже требуют от командования отказаться от наступления, так как потери личного состава колоссальные. Быть может, ВСУ исчерпали свой человеческий потенциал или среди украинских военных упал боевой дух? У меня такое впечатление, что сейчас им нужно усиление подразделений, которые обороняют Бахмут, то бишь Артёмовск", - отметил полковник.

При взятии Бахмута ВС РФ выйдут в тыл противника.