План "Гросс Капут": прозванный "Армагеддоном" генерал Суровикин дожимает Киев
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Командующий Объединённой группировкой войск Сергей Суровикин, получивший негласно прозвище "Генерао Армагеддон", дожимает Киев, о чем говорят последние сводки с передовой. В действие вступил хитрый план "Гросс Капут", о котором столько беспокоились на Западе.
Издание "Царьград" поговорило с военным экспертом, полковником Михаилом Тимошенко, который отметил, что есть очень важный нюанс.
"Мы не знаем, в каком состоянии находятся объекты, которые были нами атакованы", - заметил он.
Минобороны неоднократно сообщало, что мы бьём по энергообъектам. Вопрос в том, куда попадаем. Если речь об обычном трансформаторе, он сгорит и потребует замены. Есть ли у Украины запасные?
"Уже начинаются вопли Зеленского вроде: "А вы что, товарищи европейцы? Дайте нам оборудование вместо вышедшего из строя!". С трансформатором так не получается, чтобы на месте, на Украине, найти замену. Я так понимаю, они израсходовали своей запас, трансформаторы высоковольтные надо просить в Европе", - объяснил эксперт.
Все труднее, если попадание пришлось в ТЭЦ. Однако критически не хватает информации о том, куда именно приходятся попадания, отметил Тимошенко.
"Шаг за шагом "генерал Армагеддон" дожимает Киев. В Сватове командиры ВСУ уже требуют от командования отказаться от наступления, так как потери личного состава колоссальные. Быть может, ВСУ исчерпали свой человеческий потенциал или среди украинских военных упал боевой дух? У меня такое впечатление, что сейчас им нужно усиление подразделений, которые обороняют Бахмут, то бишь Артёмовск", - отметил полковник.
При взятии Бахмута ВС РФ выйдут в тыл противника.
"План "гросс капут" - это хорошо, но Суровикин не забывает и об "ударах возмездия". Массированные удары по инфраструктурным объектам Украины сведут на нет всю пропаганду киевского режима, заодно деморализовав население и сорвав доставку техники ВСУ на фронт", - считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.