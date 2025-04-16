Плачу каждый раз, когда включаю эти две песни 1990-х - а вот дети смеются

Для одних 90-е — это тревожные новости и перемены, для других — лучшие годы юности. Но почти все вспоминают то десятилетие как время настоящей, чувственной музыки.

Когда кассеты были на вес золота, магнитофоны — в каждом доме, а песни становились отражением жизни. Эти мелодии до сих пор звучат на кухне или в машине, и в один момент ты ловишь себя на том, что в глазах слёзы. А рядом дети удивляются: «Мама, что в этом такого?» Просто они ещё не знают, как звучит ностальгия.

Татьяна Буланова — «Не плачь»

Каждая композиция Булановой будто написана слезами. И «Не плачь» — не исключение. Это не просто песня, а настоящая исповедь. В ней — боль расставания, признание в безысходности и прощание, которое остаётся навсегда.

«Ещё один последний раз твои глаза

В мои посмотрят и слеза

Вдруг упадёт на руку мне...»

Эти слова и сегодня находят отклик в сердце. Музыка звучит бодро, но текст бьёт точно в точку. Даже спустя десятилетия у многих она вызывает ком в горле. А дети рядом переспрашивают: почему, если песня называется «Не плачь», от неё хочется плакать?

Светлана Разина — «Мой ветер»

Более лёгкая по настроению, но не менее глубокая. «Мой ветер» — это уже меланхолия без слёз, лёгкое возвращение туда, где было лето, надежды и свет.

«Мой ветер летит, не зная обид,

Праздник музыки и света...»

Разина не кричит — она поёт тихо, почти шепотом, как будто боится спугнуть память. Эта песня — для тех вечеров, когда остаёшься один на один с собой, с чашкой чая и воспоминаниями. Настоящее звучание одиночества, но очень тёплого и родного.

Саундтрек к душе

Сегодня молодёжь проходит мимо этих песен, а для нас — это как вернуться домой. Эти мелодии — не просто музыка, это мостик в прошлое, где всё было искренне, пусть и непросто. Мы включаем их снова и снова — и возвращаемся в то время, где было по-настоящему.