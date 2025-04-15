Плачу каждый раз, когда включаю эти 2 песни 1990-х - а вот дети смеются

Для кого-то 1990-е — это тревожные времена, для кого-то — золотые годы молодости. Но почти для каждого это ещё и эпоха особенной, настоящей музыки.

Кассеты, магнитофоны, первые вечеринки и песни, которые жили вместе с нами. Сейчас мы включаем их на кухне или в машине, и в глазах — слёзы. А дети рядом смеются: «Мама, ну и что в этом грустного?» Просто они не знают, сколько чувств прячется за этими строчками.

Вот две песни из 90-х, которые тогда заставляли рыдать в тишине, а теперь звучат как саундтрек к памяти.

Татьяна Буланова — «Не плачь»

Каждая песня Татьяны Булановой — это мини-драма. И «Не плачь» стала настоящей классикой. В ней всё: расставание, прощание, осознание неизбежности. Музыка будто и бодрая, но слова врезаются прямо в сердце. Это не просто песня — это голос той боли, которую невозможно высказать вслух.

«Ещё один последний раз твои глаза

В мои посмотрят и слеза

Вдруг упадёт на руку мне...»

Буланова не пела — она делилась сокровенным. И даже сегодня эта композиция вызывает ком в горле. А дети рядом спрашивают: «Почему называется Не плачь, если от неё хочется плакать?» И в этом — всё наше время.

Светлана Разина — «Мой ветер»

Эта песня — уже не о слезах, а о лёгкой грусти. Светлана Разина здесь — как звуковая фея, уносящая нас в воспоминания. Лёгкая мелодия, воздушный голос и те самые слова, которые возвращают в лето, когда всё только начиналось.

«Мой ветер летит, не зная обид,

Праздник музыки и света...»

Эта песня звучит наедине с собой. Вечером, с чашкой чая, когда можно на миг вернуться в прошлое. Без громких слов, но с настоящими чувствами.

Сегодня эти мелодии словно из другого времени. Молодёжь их не понимает, а мы включаем погромче — и будто возвращаемся туда, где было просто, честно и очень по-настоящему, сообщает sevastopolmedia.