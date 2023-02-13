Новости России
· Служба новостей

Песков заявил, что Украина покинула переговоры с РФ и ушла со связи

Дмитрий Песков заявил, что Украина покинула переговоры с Россией и ушла со связи
Песков заявил, что Украина покинула переговоры с РФ и ушла со связи

Фото: discover24.ru

Украинская делегация покинула переговоры с Россией и ушла со связи. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков рассказал, что весной 2022 года Киев и Москва были близки к заключения перемирия, речь уже шла о подписании конкретного документа, обоюдно согласованного по итогаем сложных переговоров.

"И потом внезапно, как по команде сверху — читай, действительно по команде сверху, — украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи", — рассказал пресс-секретарь российского президента.

Следующая новость ↓

Популярное

Попробуй это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой зимой

Автоновости Казани и Мира

день назад

С 13 февраля начнут лишать прав всего за одну вещь в подлокотнике: ГИБДД проведет проверку водителей

Редакция помогает

10 часов назад

Ночная Казань: гид по необычным барам и ресторанам города

уничтожение насекомых цена

Новости Казани

день назад

Записавших отчаянное видеообращение мобилизованных из Татарстана вернули в свой полк в зоне СВО

Интересное

3 дня назад

“Как стать миллионером в 26 лет”: казанский основатель сети баскетбольных школ раскрыл секрет своего успеха

парикмахер универсал в Москве

Новости России

14 часов назад

"У них скоро начнется такое!": США призвали своих граждан срочно покинуть РФ из-за риска мобилизации

Новости России

13 часов назад

"Аномалии продолжаются": российский синоптик Тишковец рассказал, когда придет весна

Новости России

день назад

Российская армия заблокировала переброску оружия ВСУ - ни танк, ни поезд не пройдут

Новости России

11 часов назад

"Оркестранты сыграли от души": после штурма ЧВК "Вагнер" выжил только каждый пятый боевик ВСУ

Новости России

10 часов назад

В зоне СВО при помощи письма отравили Героя России, командира чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова
Новости Казани
11 часов назад

В Татарстане пенсионерку задержали за поджог офиса банка

В Татарстане пенсионерку задержали за поджог офиса банка

Новости России

50 минут назад

Песков заявил, что Украина покинула переговоры с РФ и ушла со связи

Редакция помогает

12 часов назад

Депрессия - не болезнь ленивых: как на самом деле спасают казанцев

Новости России

4 часа назад

Бывший советник президента США описал Путина всего одной фразой, но прямо в точку

Новости Казани

4 часа назад

Простота управления сложными системами и тотальная персонализация – Tele2 подвела итоги работы в корпоративном сегменте за 2022 год

Путин наградил министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова посмертно

Новости Казани

4 часа назад

В Казани на пешеходном переходе водитель иномарки сбил двух школьниц

Новости Казани

5 часов назад

В Казани рассмотрят в суде дело женщины, истязавшей маленькую дочь в отместку мужу и снимавшей это на камеру

Новости России

6 часов назад

В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации и предупреждении посольства США о ее высоком риске
Новый режим: как сильно и когда изменятся цены на недвижимость в Казани?