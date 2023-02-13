Песков заявил, что Украина покинула переговоры с РФ и ушла со связи

Дмитрий Песков заявил, что Украина покинула переговоры с Россией и ушла со связи

Украинская делегация покинула переговоры с Россией и ушла со связи. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков рассказал, что весной 2022 года Киев и Москва были близки к заключения перемирия, речь уже шла о подписании конкретного документа, обоюдно согласованного по итогаем сложных переговоров.