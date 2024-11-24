Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Песков снова отметил отсутствие необходимости в мобилизации

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песк...

dp.ru

Подписаться в Telegram

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, недавно подчеркнул, что в стране отсутствует необходимость в проведении новой мобилизации. По его словам, это стало возможным благодаря активному желанию граждан вступать в ряды Вооруженных Сил по контракту. Этот процесс сопровождается значительными финансовыми стимулами, что делает службу по контракту привлекательной для многих россиян.

Финансовые стимулы как мотивация

Дмитрий Песков указал на "серьезные деньги", предусмотренные в рамках контрактной службы, что, по его словам, ежедневно привлекает сотни новых контрактников. Они не только подписывают контракты, но и проходят обязательные курсы обучения, где их тщательно готовят к выполнению задач в рамках специальной военной операции.

Исторический контекст и современные реалии

Напомним, что частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, когда в армию были призваны около 300 тысяч граждан с военным опытом. С тех пор слухи о новой волне мобилизации регулярно возникали, однако официальные лица, включая председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, опровергают эти слухи, подчеркивая успешный набор на контрактную службу.

Отражение на общественное мнение

Эти заявления вызывают облегчение среди населения, особенно среди тех, кто опасался повторения массовой мобилизации. Рост числа контрактников позволяет Минобороны РФ оптимизировать свои ресурсы и повышать эффективность военных операций без дополнительного давления на общество.

Взгляд в будущее

Как изменится военная политика России в ближайшие годы? Останется ли контрактная служба столь же привлекательной, и как это повлияет на структуру и стратегии Вооруженных Сил? Ответы на эти вопросы будут зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию в стране и мировые политические процессы.

В целом, текущий подход к вербовке и обучению новых кадров позволяет России гибко реагировать на изменения в военно-политической обстановке, сохраняя при этом стабильность внутри страны и поддерживая высокий уровень боеготовности армии, пишет business-gazeta.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

В Казани выросла заболеваемость микоплазмой: врачи обсудили вопросы педиатрии на конгрессе

Новости Татарстана

12 часов назад

Бастрыкин потребовал доклад об избиении сына погибшего участника СВО в Татарстане

сетка мелкая для вентиляции на кухне

Новости Татарстана

15 часов назад

Актриса Глафира Тарханова шокировала признанием после рождения долгожданной дочери

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

монтаж проводки в квартире в Казани

Новости Казани

день назад

Появились подробности смертельного ДТП в Казани, где раздавили лежащего человека

Новости Казани

16 часов назад

Посол Ирана просит наказать полицейских, задержавших студентов за драку у КФУ

Новости Казани

день назад

БИЗНЕС Online: в Казани могут построить еще 3 платные дороги

Новости Татарстана

11 часов назад

Жительницы Татарстана становятся матерями в среднем в 29 лет
Новости Татарстана
день назад

На благоустройство 675 территорий в Татарстане потратят 10 млрд рублей

Раис Минниханов заявил, что работы планируется ...

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане выделят 10 млрд рублей на благоустройство дворов в 2025 году

Новости Казани

6 часов назад

Глава МИД Ирана контралирует ситуацию с иранскими студентами в Казани

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане не предвидятся сильные морозы

Новости Казани

9 часов назад

23 ноября на территории Казани произошло 139 ДТП
МВД РТ опровергло информацию о стрельбе в посел...
Новости Казани
15 часов назад

МВД РТ опровергло информацию о стрельбе в поселке Мирный в Казани

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане сохранится аномальное тепло до середины следующей недели

Новости Казани

11 часов назад

«Динамо-Ак Барс» выиграло первый кубковый полуфинал в Калининграде

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани начнут выдавать визы в Китай
ВТБ до конца года откроет в Татарстане 7 новых ...
Важное в РТ
5 дней назад

ВТБ до конца года откроет в Татарстане 7 новых офисов