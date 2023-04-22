Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что сын Дмитрия Пескова служил у него артиллеристом

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Дмитрий Песков сам попросил, чтобы его сына взяли в ряды ЧВК. Сыну официального представителя Кремля 33 года, он ранее служил в ракетных войсках.

Пригожин отметил, что Пескову не отказал, его сына взяли в ряды ЧВК.

"Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл законченным либералом, своего сына, который часть жизни в Америке прожил, по-моему, или в Англии, пришел и говорит: "Забери его простым артиллеристом", — рассказал Пригожин.

Отслужил сын Пескова вполне нормально, рассказал Пригожин, особых условий в частной военной компании для него не создавали.

"Простым артиллеристом, по колени в грязи, в говне, на "Урагане". Мало кто об этом знает", — добавил основатель ЧВК. Когда именно это произошло и как долго длилась служба, бизнесмен не конкретизировал.

У Пескова три сына и две дочки. Самый старший - Николай, он родился в первом браке. Ему 33 года и он действительно жил в Британии, отмечает "Ъ".

