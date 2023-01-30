Песков объяснил, почему в России не раскрывается информация о ситуации в экономике: "Мы засекречиваем данные"

Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о ситуации в экономике страны не раскрывается из-за гибридной войны Запада против РФ. Об этом пишет газета Financial Times.

"Против России ведется гибридная война, в том числе экономическая. Поэтому в этих условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные", — пояснил Песков.

Он добавил, что все, кто является частью процесса разработки экономической политики, имеют доступ к полному спектру данных и статистики.

Авторы публикации пишут, что в российских властных кругах якобы ведутся дискуссии о том, стоит ли раскрывать больше информации о ситуации в экономике страны.