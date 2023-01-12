Песков объяснил назначение нового командующего группировкой войск ВС РФ в зоне спецоперации вместо Суровикина
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Валерия Герасимова командующим российской объединенной группировкой войск в рамках СВО, сообщил, что ему нечего добавить к заявлению Минобороны РФ по этому поводу, где объяснили такое решение с расширением масштаба задач.
Накануне Минобороны сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО, одним из его заместителей стал ранее занимавший эту должность главком ВКС Сергей Суровикин.
"Комментарий вчера был дан Министерством обороны. Увязка с расширением масштаба задач стоящих. Мне к этому нечего добавить", - сказал Песков журналистам.