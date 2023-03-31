Первый случай в судебной практике: российского офицера обвинили в том, что он не предотвратил нападение Украины на Россию

Офицера обвинили в непредотвращении нападения Украины на Россию

Российский офицер обвинен в том, что он не смог предотвратить нападение ВСУ на Россию, что привело к массовой гибели и ранениям военнослужащих и повреждению боевой техники.

Подобное обвинение выдвинуто практически впервые в истории военных судов, пишет "Ъ".

Уголовное дело возбудили весной прошлого года. Оно касалось ракетного обстрела ВСУ в Белгородской области. Следователи посчитали, что подобное нападение укровоинов стало возможным потому, что воздушное пространство в приграничной зоне плохо контролировалось и прикрывалось ПВО.

При атаке погибли 7 военных, 43 человека были ранены и контужены, повреждено 30 единиц техники, 15 единиц - уничтожены. Общий ущерб от ликвидации техники превысил 89 миллионов рублей.

Впервые в современной истории обвинили во всем офицера. Мужчина во время налета стоял на боевом дежурстве. Следователи считают, что он мог предотвратить атаку ВСУ, но не сделал этого. Также его обвинили в превышении полномочий, поскольку он допустил просчеты в организации службы вверенного ему подразделения.

Под стражей офицер находится с мая минувшего года. Сейчас ему снова продлили арест. Вину мужчина не признает.