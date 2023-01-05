"Первостатейные уроды": зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев бурно отреагировал на обращение посольства США к россиянам

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев бурно отреагировал на обращение посольства США к гражданам России. Своим мнением политик поделился в Telegram.

"Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации", — написал бывший президент России.

Он отметил, что США поставляет оружие Украине и тем самым "чужими руками истребляет тысячи людей".

Сотрудников посольства США в Москве он назвал sons of bitches (в переводе на русский язык — "сукины дети").

Ранее посольство США в Москве опубликовало обращение к народу России, подкрепив его видеоподборкой.