"Первостатейные уроды": зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев бурно отреагировал на обращение посольства США к россиянам
Фото: ptoday.ru
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев бурно отреагировал на обращение посольства США к гражданам России. Своим мнением политик поделился в Telegram.
"Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации", — написал бывший президент России.
Он отметил, что США поставляет оружие Украине и тем самым "чужими руками истребляет тысячи людей".
Сотрудников посольства США в Москве он назвал sons of bitches (в переводе на русский язык — "сукины дети").
Ранее посольство США в Москве опубликовало обращение к народу России, подкрепив его видеоподборкой.
"Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее", — сказано в сообщении. На этих строках на видео появляются кадры военного конфликта на Украине и акций протестов в российских городах.