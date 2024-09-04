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Пермское районное нефтепроводное управление АО «Транснефть – Прикамье» отмечает 60-летие деятельности

Пермское районное нефтепроводное управление (РН...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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Пермское районное нефтепроводное управление (РНУ) АО «Транснефть – Прикамье» отмечает 60 лет со дня образования. Торжественное мероприятие с участием генерального директора Олега Балабанова, руководителей, сотрудников и ветеранов предприятия прошло в г. Перми.

Пермское РНУ начало свою деятельность 2 сентября 1964 года. Сегодня это крупнейший филиал АО «Транснефть – Прикамье» с 18 подразделениями и более чем 1400 сотрудниками. РНУ обеспечивает безопасную и бесперебойную транспортировку нефти по Свердловской области, Пермскому краю, Удмуртской Республике и Республике Башкортостан. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефтепроводов - свыше 1,2 тыс. км.

Работники Пермского РНУ участвовали в реализации таких крупных проектов, как строительство, замена участков и подводных переходов магистральных нефтепроводов Сургут – Полоцк, Пермь – Альметьевск, Холмогоры – Клин, нефтенасосной на НПС «Оса» и других.

В 2024 году в рамках программы технического перевооружения и капитального ремонта Пермское РНУ модернизирует более 60 объектов производственной инфраструктуры. Филиал реализует благотворительные и волонтерские проекты, среди которых - помощь в ремонте и строительстве школ, детских садов, участие в донорских акциях, поддержка детей-сирот.

«Трудовой коллектив, объединенный совместной деятельностью и взаимной ответственностью, - это огромная созидательная сила. Успешное решение масштабной задачи по обеспечению надежной транспортировки нефти позволяет вам вносить неоценимый вклад в развитие региона, способствует укреплению инфраструктуры края, решению вопросов в сфере культуры, спорта и образования», - отметил генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов на торжественном мероприятии по случаю юбилея.

В честь круглой даты накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности сотрудники филиала были удостоены ведомственных и корпоративных наград. В их числе - почетные грамоты и благодарности Министерства энергетики Российской Федерации, ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть – Прикамье». Работники управления также отмечены медалями «За заслуги в развитии ТЭК» II степени, им присвоены звания «Ветеран системы «Транснефть».

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