В переводы с карты на карту в РФ могут внести изменения

Россиянам, которые часто осуществляют переводы денег с одной банковской карты на другую, пообещали новые банковские условия. Об этом со ссылкой на финэксперты Валерия Попова рассказывает PRIMPRESS.

Так, банки в России начали вводить новый формат виртуального банка на платформе социальной сети "ВК".

На основе мессенджера будут действовать интернет-банки. Такой уже стал доступен от "Альфа-Банка", на очереди остальные банки. "Альфа" уже запустила чат-бот, который в состоянии провести перевод с карты на карту.

Доступ к чат-боту пользователи получают после заполнения анкеты и подтверждения регистрации в соцсети.