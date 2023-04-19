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Переводить деньги с карты на карту придется по-новому: всех россиян ждет сюрприз в апреле

В переводы с карты на карту в РФ могут внести изменения
Переводить деньги с карты на карту придется по-новому: всех россиян ждет сюрприз в апреле

Фото: открытые источники

Россиянам, которые часто осуществляют переводы денег с одной банковской карты на другую, пообещали новые банковские условия. Об этом со ссылкой на финэксперты Валерия Попова рассказывает PRIMPRESS.

Так, банки в России начали вводить новый формат виртуального банка на платформе социальной сети "ВК".

На основе мессенджера будут действовать интернет-банки. Такой уже стал доступен от "Альфа-Банка", на очереди остальные банки. "Альфа" уже запустила чат-бот, который в состоянии провести перевод с карты на карту.

Доступ к чат-боту пользователи получают после заполнения анкеты и подтверждения регистрации в соцсети.

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