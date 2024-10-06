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Пересильд рассказала, как помогает дочери не столкнуться со звездной болезнью

Известная российская актриса Юлия Пересильд под...

kino-teatr.ru

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Известная российская актриса Юлия Пересильд поделилась своим опытом в воспитании детей в условиях постоянного внимания общественности. В интервью для "СтарХит" звезда фильма "Вызов" обсудила, как её старшая дочь, Анна, умудряется избегать звездной болезни, несмотря на растущую популярность.

Секреты Скромности

По словам Пересильд, основной способ борьбы с возможной звездной болезнью у дочери заключается в тяжелой работе над собой и постоянном саморазвитии. Актриса уверена, что чтение книг, просмотр кинематографических произведений и внимательное прислушивание к историям более опытных коллег в киноиндустрии способствуют формированию здорового отношения к славе и успеху.

Натура Анны Пересильд

Юлия Пересильд описывает свою дочь как необычайно восприимчивую и осведомленную личность, которая всегда была на шаг впереди своих сверстников по уровню восприятия и осознанности. "Аня всегда больше видела, больше слышала, больше знала", - говорит Пересильд о своей дочери, подчеркивая её уникальность и особый подход к жизни.

Семейные Отношения

Пересильд также кратко затронула тему своих личных отношений с режиссером Алексеем Учителем, отцом её детей. Несмотря на их разрыв в 2021 году, актриса подчеркнула, что они продолжают поддерживать здоровые и конструктивные отношения ради благополучия их общих детей.

Слухи о Романе

Касательно слухов о романтических отношениях старшей дочери с коллегой Ярославом Могильниковым, актриса не стала углубляться в детали, однако отметила, что Анна ведет активную социальную жизнь, и её общение с коллегами по цеху является нормальной частью профессионального роста.

В заключение, Юлия Пересильд выразила уверенность в том, что её дочь продолжит следовать выбранному пути и сохранит свои жизненные принципы независимо от внешних обстоятельств. Это интервью не только освещает личные достижения Анны Пересильд, но и подчеркивает значение скромности и трудолюбия в условиях современной шоу-индустрии, пишет kino.mail.ru.

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