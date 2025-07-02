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Перерасчет пенсий с августа 2025 года: какой новый размер ждет пенсионеров России

С 1 августа 2025 года в России будет проведён п...

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Перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров с августа 2025 года: сколько прибавят

С 1 августа 2025 года в России будет проведён перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Эта ежегодная процедура направлена на корректировку выплат с учётом новых страховых взносов и стажа работы за предыдущие 12 месяцев.

Что изменится для пенсионеров?

Перерасчёт будет произведён автоматически, без необходимости подачи заявлений. Важным аспектом является учёт страховых взносов, которые уплачивает работодатель, а также дополнительный стаж, накопленный пенсионером за прошедший год.

Какую прибавку получат пенсионеры?

Максимальная прибавка составит 437 рублей в месяц. Размер увеличения зависит от того, сколько пенсионных баллов было накоплено за год работы. Чем больше пенсионных баллов, тем выше будет прибавка.

Зачем это важно?

Такой перерасчёт поможет компенсировать рост цен и улучшить материальное положение пенсионеров. Кроме того, это стимулирует их продолжать трудовую деятельность, ведь для многих это непосредственно влияет на размер будущей пенсии.

Мнение эксперта:

Эксперт РАНХиГС Виктор Ляшок отметил, что перерасчёт пенсий важен для социальной справедливости, так как он позволяет учитывать трудовой вклад пенсионеров. Это помогает сохранить баланс между трудовой деятельностью и пенсионными выплатами, что мотивирует пенсионеров работать и после выхода на пенсию.

Таким образом, перерасчёт пенсий с августа 2025 года станет важным шагом в поддержке работающих пенсионеров и улучшении их финансового положения.

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