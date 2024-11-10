Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Переработала все кабачки по этому рецепту: идея от шеф-повара, понравится всем гостям

В каждом сезоне есть свои кулинарные хиты, и эт...

ruazel.ru

Подписаться в Telegram

В каждом сезоне есть свои кулинарные хиты, и этой осенью одним из таких стал уникальный рецепт кабачков от известного шеф-повара Алексея Иванова. Эта кулинарная находка уже успела полюбиться многим семьям, превратив обычные ужины в праздник вкуса.

Шеф-повар Алексей Иванов, известный своими авторскими интерпретациями традиционных блюд, представил новый способ приготовления кабачков, который не требует особых кулинарных умений и множества ингредиентов, но результат поражает своим вкусом.

Рецепт начинается с выбора молодых кабачков, которые нарезаются кружочками и обжариваются до золотистой корочки. Особенностью блюда является соус, приготовленный из сметаны, тертого сыра пармезан и измельченного чеснока, который добавляется к кабачкам на последних минутах тушения. Но главный секрет — это неповторимая специя, придающая блюду изысканный аромат и пикантность, чье название шеф держит в тайне, намекая лишь на то, что это распространенный ингредиент на кухнях Ближнего Востока.

Завершается приготовление блюда посыпкой свежих трав и предложением подать его на стол с ломтиками свежего багета, что делает ужин не только вкусным, но и визуально привлекательным.

Блюдо от шефа Иванова уже успело получить множество положительных отзывов от тех, кто решил попробовать его в домашних условиях. Рецепт прост в исполнении, но благодаря уникальному сочетанию ингредиентов и специй, кабачки приобретают совершенно новый вкус.

Этот рецепт станет идеальным решением для семейного ужина или особого случая, когда хочется удивить и порадовать близких не только вкусом, но и оригинальностью подачи.

Не упустите возможность порадовать своих родных и друзей этим замечательным блюдом — оно гарантированно станет звездой вашего стола этой осенью!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Метеоролог Переведенцев рассказал о погоде предстоящей зимой в Казани

Гид по скидкам Казани

21 час назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани

вызвать поморить тараканов в москве

Новости Казани

19 часов назад

В Казани построят поликлинику за 622,8 млн рублей в Советском районе

Новости России

2 дня назад

ВТБ поддержал программу VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова в регионах России

прокат гидрокостюмов в Москве

Новости Казани

20 часов назад

В Казани представят технику, захваченную на СВО

Новости Татарстана

день назад

Челнинка нашла тело 34-летнего сына в подъезде

Новости Татарстана

19 часов назад

Николая Герасимова назначили замначальником экономической полиции Татарстана

Новости Татарстана

19 часов назад

Мама SHAMANа пошутила над кожаными лосинами сына

Новости Татарстана

день назад

УК оштрафовали на 125 тысяч рублей из-за затопленного подвала и мусора
Новости Казани
57 минут назад

Жительницу Казани растерзала стая собак по пути на работу

В Татарстане произошло ужасное событие: 48-летн...

Новости Татарстана

47 минут назад

День сотрудника ОВД в России отмечают 10 ноября: история праздника

Важное в РТ

день назад

Стоимость краткосрочной аренды в Казани осенью составила 3,6 тыс. рублей — Домклик

Новости Казани

13 часов назад

В одном из казанских СНТ произошел пожар

Новости Казани

15 часов назад

В Казани ЦСКА одержал победу над УНИКС

Необычные жильцы в историческом объекте Казани
Новости Казани
16 часов назад

Необычные жильцы в историческом объекте Казани

Новости Татарстана

17 часов назад

В Кукморе за 122 млн рублей построят корпус для начальных классов школы №3

Новости Казани

18 часов назад

Авиарейса из Улан-Удэ в Казань задержали на сутки из-за неисправности борта

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане планируют запускать до 300 стартапов ежегодно при поддержке нацпроекта
АО «Транснефть – Прикамье» в январе-сентябре на...
Новости России
4 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» в январе-сентябре направило свыше 395 млн рублей на охрану труда