Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Переработала все кабачки по этому рецепту: идея от шеф-повара, оценят все родные

Кабачки могут быть не только полезными, но и не...

kylinariya.ru

Подписаться в Telegram

Кабачки могут быть не только полезными, но и невероятно вкусными, если их приготовить по особому рецепту известного шеф-повара. Этот рецепт уже успел завоевать сердца многих семей и обещает стать звездой вашего стола.

Кабачки — это универсальный овощ, который прекрасно подходит для летних блюд. Но чтобы действительно удивить и порадовать своих близких, стоит попробовать новый способ их приготовления, предложенный известным шеф-поваром. Секрет блюда в уникальной комбинации пряностей и технике приготовления, которая позволяет сохранить все полезные свойства кабачков, придав им при этом изысканный вкус.

Рецепт предполагает использование маринада, в который добавляются оливковое масло, чеснок, травы и лимонный сок. Кабачки нарезаются кружочками, маринуются в этой смеси и затем обжариваются до золотистой корочки. После чего их можно подавать с легким йогуртовым соусом или свежими травами.

Этот рецепт не только порадует ваших близких, но и станет отличным способом внести разнообразие в повседневное меню. Приготовленные таким образом кабачки идеально подойдут как для легкого летнего ужина, так и для праздничного стола.

Не упустите шанс порадовать своих близких чем-то особенным и простым в приготовлении. Попробуйте этот рецепт уже сегодня и поделитесь своими впечатлениями и фотографиями готового блюда в социальных сетях. Ваши друзья и подписчики будут вам благодарны!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Жительницу Казани растерзала стая собак по пути на работу

Гид по скидкам Казани

день назад

Последний рывок и в пляс! Показываем, как казанцы будут праздновать новогодние корпоративы 2024-2025

избавление от плесени в квартире

Новости Татарстана

17 часов назад

Жители Самосырово, где нашли тело со следами укусов, два раза жаловались на собак

Важное в РТ

2 дня назад

Какие нововведения по маркировке продукции должны учитывать производители воды и безалкогольных напитков?

организация новогоднего праздника для детей в Санкт-Петербурге

Новости Казани

21 час назад

В Казани нашли подростков, пытавшихся потушить Вечный огонь в парке Горького

Новости Казани

день назад

В Казани построят поликлинику за 622,8 млн рублей в Советском районе

Новости Казани

день назад

В Казани представят технику, захваченную на СВО

Новости Казани

19 часов назад

В Казани на 3 часа задержали рейс в Москву из-за атак беспилотников

Новости Татарстана

день назад

Николая Герасимова назначили замначальником экономической полиции Татарстана
Новости Казани
день назад

Авиарейса из Улан-Удэ в Казань задержали на сутки из-за неисправности борта

В связи с возникшей технической проблемой на бо...

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане планируют построить более 30 ФАПов за 329,5 млн рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

Новости Казани

16 часов назад

За минувшие сутки в Казани зафиксировали 145 ДТП

Новости Казани

18 часов назад

Бастрыкину доложат о деле по факту осквернения Вечного огня в Казани
На трассе Ижевск-Пермь произошло ДТП с участием...
Новости Татарстана
час назад

На трассе Ижевск-Пермь произошло ДТП с участием 17-летнего водителя

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли два человека

Новости Татарстана

21 час назад

Шахматистка из Набережных Челнов стала чемпионкой мира среди девушек до 14 лет

Новости Татарстана

22 часа назад

До 15 ноября продлен прием заявок на премию «Студент года Татарстана»
АО «Транснефть – Прикамье» в январе-сентябре на...
Новости России
5 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» в январе-сентябре направило свыше 395 млн рублей на охрану труда